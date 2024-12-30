31 Aralık'ta noterler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta noterler açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken noter işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık'ta noterler açık mı sorusu ile yılbaşı günü 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli olan 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta noterler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!

31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü noterler açık olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta noterler çalışmıyor olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL

1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde: