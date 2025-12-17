31 Aralık yarım gün mü?

Yılın son günlerine girilirken, çalışanlar ise 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığını merak ediyor.

31 Aralık yılbaşı akşamı için heyecan bekleyiş başladı. Yeni yıla kısa bir zaman kala yılbaşı programı yapan vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün mü, yoksa tatil mi olup olmadığını araştırıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Yılın son günü, genel kural olarak normal mesai günü kabul ediliyor. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar için 31 Aralık’ta çalışma düzeni devam ediyor.

Ancak bazı özel sektör firmaları, kendi iç uygulamaları kapsamında 31 Aralık’ta yarım gün ya da tam gün izin verebiliyor.

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak (Yılbaşı), Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak’ta kamu kurumları, bankalar, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak.

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 1 Ocak’ta kamu hizmetleri verilmiyor, yalnızca nöbetçi birimler ve acil hizmetler çalışıyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi takvime göre değerlendirildiğinde yılbaşı tatili 1 gün ve bu gün 1 Ocak... 31 Aralık resmi tatil olmadığı için yılbaşı tatiline dahil edilmiyor.