31 EKİM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi farkı açıyor!

31 Ekim 2025 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu ve ekranda yine TRT 1’in iddialı dizisi “Taşacak Bu Deniz” damgasını vurdu. Üçüncü bölümde yakaladığı çıkışı sürdüren dizi, dördüncü bölümünde 9,23 reyting ile günün açık ara lideri olmayı başardı. Show TV’nin popüler yapımı Kızılcık Şerbeti ise düşüş trendine rağmen 6,00 reytingle ikinci sıradaki yerini korudu. Günün sürprizi ise “Ben Onun Annesiyim” dizisinin ikinci bölümde listeye 10. sıradan girmesi oldu.

31 EKİM 2025 CUMA REYTİNGLERİNE GENEL BAKIŞ

Günün ilk 10 programına bakıldığında drama, haber ve gündüz kuşağı formatlarının ekranda hâlâ çok güçlü olduğu görülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da gibi klasikleşmiş programlar yine üst sıralarda yer alırken, Arka Sokaklar yılların verdiği istikrarla reyting listesinden kopmuyor. Tabloda ayrıntılar şöyle:

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM(31 EKİM 2025 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1. Taşacak Bu Deniz (TRT 1) 9,23 2. Kızılcık Şerbeti (Show TV) 6,00 3. Taşacak Bu Deniz (Özet) (TRT 1) 5,41 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,27 5. Esra Erol'da (ATV) 4,68 6. Arka Sokaklar (Kanal D) 4,22 7. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (Now TV) 3,85 8. Kızılcık Şerbeti (Özet) (Show TV) 3,43 9. ATV Ana Haber 2,90 10. Ben Onun Annesiyim (Now TV) 2,83

TAŞACAK BU DENİZ NEDEN ZİRVEDE?

Taşacak Bu Deniz kısa sürede yüksek reytingler almasının birkaç nedeni var:

TRT 1’in geniş kitleye ulaşan “aile + dönem + dram” formülünü sürdürmesi,

ilk bölümlerde güçlü tanıtım ve yüksek merak unsuru,

üçüncü bölümde “sansasyonel çıkış” olarak tanımlanan sıçramanın izleyici sadakati yaratması,

rakip kanallardaki düşüş trendinin devam etmesi.

Dizinin dördüncü bölümde “beklenen artışı gerçekleştiremediği” belirtilse de 9 puanın üzerinde kalması, “bu dizinin sezon liderliği için iddialı olduğunu” gösteriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DÜŞÜŞTE AMA HÂLÂ İKİNCİ

Kızılcık Şerbeti 6,00 reytingle ikinci sırada yer aldı. Ancak 6 puan üstü hâlâ çok güçlü bir seviye ve bu da diziyi cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında tutuyor.

ARKA SOKAKLAR’IN İSTİKRARI

Kanal D’nin yıllardır ekranda olan dizisi Arka Sokaklar 4,22 reytingle 6. sıraya yerleşti. Birçok yeni dizi yayına girmesine rağmen Arka Sokaklar’ın ilk 10’da kalmaya devam etmesi, kanalın cuma gününü boş bırakmadığını ve dizinin hâlâ ciddi bir sadık izleyiciye sahip olduğunu gösteriyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI YİNE LİSTEDE

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da programlarının hem prime time içerikleriyle hem de gündüz kuşağı izleyicisiyle birleşen güçlü kitlesi, onları bir kez daha ilk 5 içine taşıdı. Bu tablo, “gündüz kuşağı programları sadece ev hanımlarının izlediği içerikler” algısının çok ötesinde, geniş hanelere yayılan bir izleme alışkanlığı olduğunu ortaya koyuyor.

HABER BÜLTENLERİ: NOW VE ATV ÖNDE

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,85 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Onu 2,90 reyting ile ATV Ana Haber takip etti. Bu da cuma akşamlarında diziler arasında nefes almak isteyenlerin hâlâ ana haber bültenlerini tercih ettiğini gösteriyor.

BEN ONUN ANNESİYİM SÜRPRİZİ

Now TV’nin dizisi Ben Onun Annesiyim, ikinci bölümde 2,83 reyting alarak ilk 10’a girmeyi başardı. Yeni başlayan dizilerin genellikle ilk haftadan sonra sert düşüş yaşadığı düşünülürse, bu performans kanal açısından “devam ettirilebilir bir başarı” sinyali taşıyor.

31 Ekim 2025 Cuma günü ortaya çıkan tablo bize şunu söylüyor: drama + gündüz kuşağı + güçlü haber bülteni üçgeni hâlâ Türk televizyon izleyicisinin en çok tercih ettiği yayın düzeni. Taşacak Bu Deniz dizisi bir süre daha liderliği bırakmayacak gibi görünüyor, ancak Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi köklü yapımlar da zirve yarışından kopmuş değil. Haftalık reyting raporlarının yakından takibi, dizi editörleri, sosyal medya yöneticileri ve TV haber siteleri için hâlâ büyük önem taşıyor.