31 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI | Cuma günü hangi diziler var?

31 Ekim 2025 Cuma günü televizyon ekranları yine dopdolu! Hafta sonuna yaklaşırken izleyiciler, sevilen dizilerin yeni bölümleriyle ekran başına geçiyor. “Aşk ve Gözyaşı”, “Kızılcık Şerbeti”, “Arka Sokaklar”, “Taşacak Bu Deniz” gibi iddialı yapımlar prime time kuşağında büyük ilgi görüyor. İşte ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV ve NOW TV’nin güncel yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)

ATV ekranlarında izleyiciyi yoğun duygulara sürükleyen Aşk ve Gözyaşı dizisi hem öğlen hem de akşam kuşağında izleyiciyle buluşuyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kuruluş Orhan ekranlara geliyor.

Saat Program 14:00 Aşk ve Gözyaşı (5. Bölüm) 20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm) 00:20 Kuruluş Orhan (1. Bölüm) 03:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)

TRT 1 izleyicileri, nostaljik yapımlar ve yeni sezon dizileriyle keyifli bir gün geçiriyor. Akşam saatlerinde Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana gelirken, geceye Gönül Dağı eşlik ediyor.

Saat Program 13:15 Seksenler 20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) 00:15 Gönül Dağı 02:55 Cennetin Çocukları

KANAL D YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)

Kanal D ekranlarında klasikleşen dizilerden Arka Sokaklar yeni bölümüyle prime time kuşağında yer alıyor. Gün boyunca nostaljik yapımlar ve sevilen dizilerin tekrar bölümleri izleyicilerle buluşuyor.

Saat Program 11:00 Yaprak Dökümü 16:45 Arka Sokaklar 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) 00:15 Güller ve Günahlar (Tekrar) 02:45 Poyraz Karayel 04:30 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)

Show TV izleyicileri, gün boyunca eğlenceli ve duygusal yapımlarla buluşuyor. Akşam saatlerinde reytinglerin zirvesindeki Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Saat Program 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar) 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) 00:15 Veliaht (Tekrar) 03:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)

Now TV ekranlarında sevilen yapım Ben Onun Annesiyim hem gündüz hem akşam saatlerinde izleyicilerle buluşuyor. Dizi, güçlü hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Saat Program 12:30 Yasak Elma 16:30 Ben Onun Annesiyim (Tekrar) 20:00 Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm) 23:00 Ben Onun Annesiyim (Tekrar) 01:30 Ben Leman 03:45 İnadına Aşk

CUMA AKŞAMI EKRANLARIN YILDIZLARI

31 Ekim 2025 Cuma akşamı televizyon ekranları yine rekabet dolu! Aşk ve Gözyaşı ATV’de, Kızılcık Şerbeti Show TV’de, Arka Sokaklar Kanal D’de, Taşacak Bu Deniz TRT 1’de, Ben Onun Annesiyim ise Now TV’de izleyicilerle buluşuyor. Her biri farklı kitlelere hitap eden bu yapımlar, Cuma akşamının en çok konuşulan dizileri olmaya aday.

31 Ekim 2025 Cuma günü hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?

Bu akşam Aşk ve Gözyaşı, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Ben Onun Annesiyim dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV’de bu akşam hangi dizi var?

ATV’de saat 20.00’de Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.

TRT 1 yayın akışında hangi yapımlar var?

TRT 1’de Seksenler, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlıyor?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.

Ben Onun Annesiyim yeni bölümü ne zaman?

Now TV’de Ben Onun Annesiyim yeni bölümü saat 20.00’de yayınlanıyor.

31 Ekim 2025 Cuma yayın akışı birbirinden güçlü yapımlarla izleyicilere dolu dolu bir televizyon gecesi sunuyor. Her kanalda farklı türde yapımlar yer alırken, özellikle Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Gözyaşı arasında yaşanacak reyting mücadelesi dikkat çekiyor. Ekran başına geçmeden önce favori dizinizin yayın saatini kaçırmayın!