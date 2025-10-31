31 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI | Cuma günü hangi diziler var?
Bu akşam ekranlarda hangi diziler var? En çok hangi dizi izlenecek? TRT'nin yeni dizisi yine reytingleri alt üst edecek mi? Show TV'nin cuma günlerine damga vuran dizisi düşüşünü sürdürecek mi? Kanal D ve NOW TV'de günün dizileri neler? 31 Ekim 2025 Perşembe TV yayın akışı haberimizde.
31 Ekim 2025 Cuma günü televizyon ekranları yine dopdolu! Hafta sonuna yaklaşırken izleyiciler, sevilen dizilerin yeni bölümleriyle ekran başına geçiyor. “Aşk ve Gözyaşı”, “Kızılcık Şerbeti”, “Arka Sokaklar”, “Taşacak Bu Deniz” gibi iddialı yapımlar prime time kuşağında büyük ilgi görüyor. İşte ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV ve NOW TV’nin güncel yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)
ATV ekranlarında izleyiciyi yoğun duygulara sürükleyen Aşk ve Gözyaşı dizisi hem öğlen hem de akşam kuşağında izleyiciyle buluşuyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kuruluş Orhan ekranlara geliyor.
|Saat
|Program
|14:00
|Aşk ve Gözyaşı (5. Bölüm)
|20:00
|Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)
|00:20
|Kuruluş Orhan (1. Bölüm)
|03:00
|Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)
TRT 1 izleyicileri, nostaljik yapımlar ve yeni sezon dizileriyle keyifli bir gün geçiriyor. Akşam saatlerinde Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana gelirken, geceye Gönül Dağı eşlik ediyor.
|Saat
|Program
|13:15
|Seksenler
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|00:15
|Gönül Dağı
|02:55
|Cennetin Çocukları
KANAL D YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)
Kanal D ekranlarında klasikleşen dizilerden Arka Sokaklar yeni bölümüyle prime time kuşağında yer alıyor. Gün boyunca nostaljik yapımlar ve sevilen dizilerin tekrar bölümleri izleyicilerle buluşuyor.
|Saat
|Program
|11:00
|Yaprak Dökümü
|16:45
|Arka Sokaklar
|20:00
|Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
|00:15
|Güller ve Günahlar (Tekrar)
|02:45
|Poyraz Karayel
|04:30
|Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)
Show TV izleyicileri, gün boyunca eğlenceli ve duygusal yapımlarla buluşuyor. Akşam saatlerinde reytinglerin zirvesindeki Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana geliyor.
|Saat
|Program
|10:00
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
|20:00
|Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
|00:15
|Veliaht (Tekrar)
|03:00
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI (31 EKİM 2025 CUMA)
Now TV ekranlarında sevilen yapım Ben Onun Annesiyim hem gündüz hem akşam saatlerinde izleyicilerle buluşuyor. Dizi, güçlü hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
|Saat
|Program
|12:30
|Yasak Elma
|16:30
|Ben Onun Annesiyim (Tekrar)
|20:00
|Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)
|23:00
|Ben Onun Annesiyim (Tekrar)
|01:30
|Ben Leman
|03:45
|İnadına Aşk
CUMA AKŞAMI EKRANLARIN YILDIZLARI
31 Ekim 2025 Cuma akşamı televizyon ekranları yine rekabet dolu! Aşk ve Gözyaşı ATV’de, Kızılcık Şerbeti Show TV’de, Arka Sokaklar Kanal D’de, Taşacak Bu Deniz TRT 1’de, Ben Onun Annesiyim ise Now TV’de izleyicilerle buluşuyor. Her biri farklı kitlelere hitap eden bu yapımlar, Cuma akşamının en çok konuşulan dizileri olmaya aday.
31 Ekim 2025 Cuma günü hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?
Bu akşam Aşk ve Gözyaşı, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Ben Onun Annesiyim dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
ATV’de bu akşam hangi dizi var?
ATV’de saat 20.00’de Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.
TRT 1 yayın akışında hangi yapımlar var?
TRT 1’de Seksenler, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları yer alıyor.
Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlıyor?
Show TV’de Kızılcık Şerbeti saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.
Ben Onun Annesiyim yeni bölümü ne zaman?
Now TV’de Ben Onun Annesiyim yeni bölümü saat 20.00’de yayınlanıyor.
31 Ekim 2025 Cuma yayın akışı birbirinden güçlü yapımlarla izleyicilere dolu dolu bir televizyon gecesi sunuyor. Her kanalda farklı türde yapımlar yer alırken, özellikle Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Gözyaşı arasında yaşanacak reyting mücadelesi dikkat çekiyor. Ekran başına geçmeden önce favori dizinizin yayın saatini kaçırmayın!