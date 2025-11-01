31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin faaliyetleri yapılan incelemelerle belirlendi. Şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibatta bulundukları, FETÖ'yle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptıkları tespit edildi.

50 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalanların işlemleri devam ediyor.