31. İstanbul Caz Festivali, yerli ve yabancı 200'ü aşkın sanatçıyı ağırlayacak

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan İstanbul Caz Festival'inde yerli ve yabancı 200'den fazla sanatçı sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Caz Festivali", 3-18 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival, 3 Temmuz'da Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi'nde, Avusturyalı grup Saint Privat konseriyle başlayacak. Açılışta, Nilüfer Verdi ve Nino Varon'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilecek.

Cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren ve çok çeşitli bir seçki ile herkese hitap eden festival, 40'a yakın konserde, usta isimlerden yeni seslere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Festivalde izleyiciyle buluşacak isimler arasında Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter, "Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did A Bad Bad Thing" adlı şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinin vazgeçilmezlerinden Chris Isaak, zamansız ve yenilikçi müziğiyle bilinen saksafon sanatçısı Joshua Redman, Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown, caz piyanisti Baptiste Trotignon, Türkiye'deki ilk konseriyle R&B, soul ve indie'nin genç ismi Arlo Parks ve Kornel Fekete-Kovacs yönetimindeki Macaristan'ın yenilikçi orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor.

FESTİVALİN GELENEKSELLEŞEN ETKİNLİKLERİ BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Festivalde +1'li Gece Gezmesi'nde Hollanda'dan Thomas Azier ve Baby's Berserk'in yanı sıra Türkiye'den Gevende, Korhan Futacı ve birçok beğenilen isim sahneye çıkacak.

Caz Vapuru, izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Boğaziçi'yle buluştururken, festivalin yeşille cazı bir araya getirdiği ücretsiz "Parklarda Caz" konserleri ise şehrin dört bir köşesinde düzenlenecek.

Pera'da Bir Caz Akşamı'nda ise Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77'de cazın doğaçlaması ve klasik müziğin gelenekselliğini tutkuyla bir araya getiren Kristjan Randalu Absence Trio, sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya Trio ve Dilek Sert Erdoğan "A Tribute to Aretha Franklin" ile Beyoğlu'nda caz turuna çıkacak. ​​​​​​​