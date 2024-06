31. İstanbul Caz Festivali’nde kaçırılmaması gereken konserler

İstanbul’un yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan İstanbul Caz Festivali bu sene de bizleri birbirinden etkileyici mekanlarda buluşturmaya hazırlanıyor.

Şehri caz tınılarıyla dolduracak festival bu sene 31. kez kapılarını cazseverlere açacak.

3-18 Temmuz arasında dünyadan ve ülkemizden birçok yıldız ismin konuk olacağı festivalin programı unutulmaz bir yazın habercisi.

Festivalin öne çıkan konserleri şu şekilde:

Gregory Porter

Her performansında izleyiciyi şaşırtan, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Gregory Porter, meşhur “caz şapkasını” da yanına alıyor ve uzun bir aradan sonra İstanbullu izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çocukluk döneminden bu yana beslendiği country, gospel ve blues’un yanı sıra caz, R&B ve funk arasında seyreden ayırt edici tarzıyla öne çıkan Porter, cazı büyük kalabalıklarla buluşturmaya devam ediyor. Duyguları abartmayı seven, basit hayatları iyi müziğe dönüştüren ve iyileşme hikâyelerinin bir parçası olan Gregory Porter, içindeki karanlığı arayan dinleyicilerini bile sevgi ve umut dolu müziğiyle buluşturmaya, festivale geliyor.

Tarih: 8 Temmuz Pazartesi – 21.00

Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Arlo Parks

Arlo Parks’ın R&B, soul ve indie’den alternatif pop’a kayan tınılarıyla türbülans, iyileşme ve mekânsızlık temaları altında bir kendini arayış yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyoruz. Arlo Parks tutkulu bir şair ve iyi bir hikâye anlatıcısı. Ona kulak verirken sanki bir yandan mahremine ortak olmaktan huzursuzlanıyor bir yandan da kendimize bir yoldaş bulduğumuza seviniyoruz. Bu yaz 31. İstanbul Caz Festivali’nde puslu fotoğraflar, son durağı belirsiz yolculuklar, kararında melankoliler, güneşin beklendiği heyecanlı sabahların köşelerine birer Arlo Parks şarkısı iliştireceğiz.

Tarih: 9 Temmuz Salı – 21.00

Mekân: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

YolanDa Brown

Kendi ışığıyla parlayan Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown özgür müziği ve dinmeyen enerjisini 31. İstanbul Caz Festivali sahnesine taşıyor. YolanDa Brown’ın çağrışımlarla dolu ve köklerine selam gönderen “posh reggae”sine kulak vermek büyülü bir gerçeklikte yolculuk etmek gibi. Bu büyülü yolculuğa eşlik etmek için Swissôtel The Bosphorus’un Boğaz manzaralı terasında buluşuyoruz.

Tarih: 10 Temmuz Çarşamba – 21.00

Mekân: Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavazza

Zamansız fakat nostaljik olmayan, dün ve bugüne sahip müziğiyle 11 defa Grammy’e aday gösterilen Joshua Redman’ın dünyasına Esma Sultan Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde tanık olmaya hazırlanıyoruz. Her çatlaktan sızmaya kararlı ince akan bir su gibi, cazı her yönüyle keşfetme ve anlamaya tutkulu saksafoncu, Gabrielle Cavazza ile İstanbulluları bir “caz deneyine” davet ediyor. Joshua Redman, son işbirlikçileri vokalist Gabrielle Cavassa, piyanist Paul Cornish, basçı Philip Norris ve baterist Nazir Ebo ile cazın yeni çıtasını belirlemeye, 31. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oluyor.

Tarih: 16 Temmuz Salı – 21.00

Mekan: The Marmara Esma Sultan Yalısı

Caz Vapuru

İstanbul Caz Festivali’nin bu vazgeçilmez etkinliğinde, vapurun her bölümü farklı bir sahneye dönüşüyor ve her sahnede izleyicileri caz, dans ve coşku bekliyor. Kabataş İskelesi’nde İstanbullu swing topluluğu Brassist’in neşeli müziğiyle karşılanacak, tur boyunca Brassist’in yanı sıra cazın erken dönem örneklerini Karambola’nın Ragtime ve Dixiland’e özgü dramatik üslubuyla dinleyecek, Rus caz grubu The Big Rhythm’in karşı konulamaz ritimlerine eşlik edecek ve DJ performansıyla dans edecekler. Temmuz güneşinin Boğaz’ın serin sularıyla olan dansını cazın neşeli melodileriyle taçlandırmak için buluşacağız.

Tarih: 14 Temmuz Pazar – 11.00

Kalkış Noktası: Kabataş İskelesi