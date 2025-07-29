31 kişinin öldüğü Arı Apartmanı davası: 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta Adıyaman'da yıkılan Arı Apartmanıyla ilgili, eski Anavatan Partili Besni Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz ve iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Arı Apartmanı'na ait mimari, betonarme proje ve hesap raporu olmamasına, bodrum kat inşa edilmemesine ve donatı ile malzeme kalitesinin yetersiz olmasına rağmen kamu görevlileri ruhsat verip yapı kullanma izin belgesi düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan Arı Apartmanı'nda 31 kişi hayatını kaybetti.

Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, Atatürk Üniversitesi'nden akademisyenlerce hazırlanan bilirkişi raporunda, belediyenin ilgili kontrol birimi ile yapı kullanım izin belgesini düzenleyen belediye yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Arı Apartmanı'nın yıkımına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında hazırladığı inceleme raporunu tamamladı.

Raporun değerlendirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Eylül 2024 tarihinde dönemin Anavatan Partili Besni Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz, dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım ve inşaat mühendisi Ekrem Lenger hakkında soruşturma izni verdi. Ancak bu karara ilişkin bilgiler, soruşturma dosyasına yeni eklendi.

PROJELER OLMAMASINA RAĞMEN RUHSAT VERMİŞLER...

Soruşturma izin belgesinde bilirkişi raporuna atıf yapılarak, Arı Apartmanı'na ait mimari proje, betonarme proje ve betonarme hesap raporu bulunmamasına rağmen, 9 Haziran 1995 tarihli yapı ruhsatının dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım tarafından düzenlendiği belirtildi. Raporda, tüm bu eksikliklere rağmen ruhsatı onaylayan dönemin Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz'un, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne aykırı davrandığı ifade edildi.

MALZEME KALİTESİ YETERSİZDİ; YİNE DE KULLANIM İZNİ VERİLDİ

Yapıya ait mimari proje, betonarme proje ve betonarme hesap raporunun bulunmadığı, bodrum katın inşa edilmediği, donatı detaylarının yetersiz olduğu ve yapı malzemesi kalitesinin düşük olmasına rağmen, 11 Mart 1999 tarihli yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği tespit edildi. Söz konusu belgeye bina mahallinde inceleme yaptıkları belirtilen dönemin Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Emre, inşaat mühendisi Ekrem Lenger ve onaylayan Belediye Başkan Vekili Hacı Zeyrek Abbasoğlu'nun imza attığı ve bu kişilerin 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı davrandığı kaydedildi.

1995–1999 yılları arasında belediyenin kontrol biriminde görev yapan dönemin Fen İşleri Müdürü Memet Yıldırım'ın, yapı ruhsatında yer alan bodrum katın inşa edilmemesine engel olmadığı ve bu nedenle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine aykırı davrandığı belirtildi. Aynı şekilde, ruhsatı onaylayan dönemin Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz ile 11 Mart 1999 tarihli yapı kullanma izin belgesinde bina yerinde inceleme yapan inşaat mühendisi Ekrem Lenger'in de sorumlu oldukları vurgulandı.

Bu üç kamu görevlisi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

"ADALET SAĞLANANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Öte yandan, vefat eden eski Besni Belediye Başkan Vekili Hacı Zeyrek Abbasoğlu, vefat eden dönemin Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Emre ile iki diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi.

Müşteki avukatı Abdurrahman Özdoğan, soruşturma izni kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirirken, "Depremde hayatını kaybedenlerin hakkını arama yolunda önemli bir adım atıldı. Sorumluların hukuken tespiti ve adil bir yargı süreci için bu karar büyük önem taşıyor. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, adalet sağlanana dek mücadelemiz sürecek" dedi.