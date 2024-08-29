31 mahpusa disiplin cezası

Haber Merkezi

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde 31 mahpusa bir ay iletişim ve görüş yasağı cezası verildi. Disiplin soruşturması açılan 32 yıllık mahpus Güler Bilen’in ailesi, tahliyesinin ertelenmesinden endişeli. İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki mahpusların yaklaşan tahliyeleri, keyfi tutanak ve disiplin soruşturmalarıyla erteleniyor.

MA’nın haberine göre, 19 Temmuz’da Kobani’deki direnişe dair yaptıkları kutlamada, "Kürtçe şarkı söyleyip zılgıt çektikleri ve slogan attıkları" gerekçesiyle 31 mahpus hakkında başlatılan soruşturma, 12 Ağustos’ta karara bağlandı. 31 mahpusun 26’sına 1’er ay haberleşme veya iletişim cezası, 5’ine ise 1’er ay ziyaretçi görüş cezası verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

Mahpuslar verilen disiplin cezalarına itiraz etti. İtirazlara ilişkin duruşma ise, 18 Eylül’de Karşıyaka 1’inci İnfaz Hakimliği’nde görülecek. 32 yıllık mahpus Güler Bilen’in kardeşi Hamit Bilen, duruma tepki gösterdi. Tahliye engelleme uygulamasının rutin bir hale geldiğini belirten kardeş Bilen, bunun ise yıllardır devam eden hak ihlallerinin bir devamı olduğunu söyledi. Bilen, hukuksuz ve sınırsız bir yetkiyle donatılan İdare ve Gözlem Kurulları’nın keyfi bir şekilde tahliyeleri ertelediklerini söyledi.