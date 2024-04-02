31 Mart seçimlerinde kaç bağımsız aday kazandı?

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerine bağımsız olarak giren adaylardan 9'u resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim Sadık Sefer oldu. Sefer, Konya'nın Hüyük ilçesinde yüzde 53,13 oy aldı.

Yerel Seçim 2024 02.04.2024 17:35 Giriş: 02.04.2024 17:35

Güncelleme: 02.04.2024 17:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA