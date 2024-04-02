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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde kaç bağımsız aday kazandı?

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerine bağımsız olarak giren adaylardan 9'u resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim Sadık Sefer oldu. Sefer, Konya'nın Hüyük ilçesinde yüzde 53,13 oy aldı.

Yerel Seçim 2024
  • 02.04.2024 17:35
  • Giriş: 02.04.2024 17:35
  • Güncelleme: 02.04.2024 17:37
Kaynak: AA
31 Mart seçimlerinde kaç bağımsız aday kazandı?
Fotoğraf: AA

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Adem Ceylan, Ardahan'ın Damal ilçesinde Kemal Çamliyurt, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hüseyin  Dündar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Muammer Yanık, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Ali Kaim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Fuat Koçal, Uşak'ın Banaz ilçesinde Zafer Arpacı ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle:

 

               Adı-Soyadı

              İl/İlçe          Oy sayısı        Oy oranı
Bağımsız
             Sadık Sefer
             Konya/Hüyük
       5.403     %53,13
Bağımsız
              Adem Ceylan
         Ankara/Çamlıdere
       4.846     %49,56
Bağımsız               Kemal Çamliyurt
          Ardahan/Damal
        700
     %44,59
Bağımsız
             Hüseyin Dündar
        Samsun/Çarşamba
      35.440
      %42,96
Bağımsız
             Muammer Yanık
       Kastamonu/Bozkurt
        1.456      %42,75
Bağımsız
             Ali Kaim
      Nevşehir/Hacıbektaş
       1.273
      %42,1
Bağımsız
            Fuat Koçal
         Trabzon/Vakfıkebir
       6.484
     %38,21
Bağımsız
            Zafer Arpacı
            Uşak/Banaz
       3.355
     %32,79
Bağımsız
            Mahmut Dal
         Adana/Saimbeyli
        2.071      %23,72
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