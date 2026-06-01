31 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları: Yeni dizinin reyting oranı ne oldu?

31 Mayıs 2026 Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. 31 Mayıs 2026 Pazar günü ekran rekabetinde ilk sırayı Teşkilat aldı. Altı sezondur pazar akşamları zirve yarışında öne çıkan yapım, bayram tatili etkisiyle düşüş yaşasa da 5,31 reytingle günün lideri oldu.

Günün dikkat çeken sonucu ise Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17’den geldi. Dizi, ilk bölümüyle 3,02 reyting alarak 20+ABC1 kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

31 Mayıs 2026 Pazar – 20+ABC1

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,31 2 Daha 17 3,02 3 Survivor 2,73 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,53 5 Atla Gel Şaban (T.S) 2,45 6 Teşkilat (Özet) 1,95 7 Show Ana Haber 1,84 8 Kapıcılar Kralı (T.S) 1,83 9 Mutluyuz (T.S) 1,70 10 Kim Milyoner Olmak İster Özel 1,53

Veri kaynağı: TİAK

DAHA 17 REYTİNGE NASIL BAŞLADI?

Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17, 31 Mayıs 2026 Pazar günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, 3,02 reytingle günün en çok izlenen ikinci programı oldu.

Yeni bir yapımın ilk bölümüyle ikinci sıraya yerleşmesi, pazar akşamı reyting rekabetinde dikkat çeken sonuçlardan biri olarak öne çıktı.

TEŞKİLAT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 31 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında 5,31 reytingle birinci sırada yer aldı. Dizi, bayram tatili etkisiyle düşüş yaşasa da liderliği bırakmadı.

Teşkilat’ın özet bölümü de 1,95 reytingle altıncı sırada yer aldı. Böylece yapım, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla ilk 10 listesine girdi.

SURVİVOR GÜNÜ ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

TV8’in yarışma programı Survivor, 31 Mayıs 2026 Pazar günü 2,73 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Yarışma programı, pazar akşamı ekran rekabetinde ilk üçteki yerini korudu.

FİLMLER İLK 10 LİSTESİNDE YER ALDI

Show TV’de yayınlanan Kemal Sunal filmi Atla Gel Şaban, 2,45 reytingle beşinci sıraya yerleşti. Aynı kanalda ekrana gelen Kapıcılar Kralı ise 1,83 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

Now TV’de yayınlanan Mutluyuz filmi de 1,70 reytingle dokuzuncu sıraya girdi. Böylece 31 Mayıs reyting listesinde üç farklı film ilk 10 içinde kendine yer buldu.

31 MAYIS VE 24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

31 Mayıs 2026 Pazar sonuçları, bir önceki hafta olan 24 Mayıs 2026 Pazar reytingleriyle karşılaştırıldığında zirvede yine Teşkilat’ın yer aldığı görülüyor. Teşkilat 24 Mayıs’ta 5,95 reyting alırken, 31 Mayıs’ta 5,31 reytingle birinci sıradaki konumunu sürdürdü.

Survivor ise 24 Mayıs’ta 3,73 reytingle ikinci sıradayken, 31 Mayıs’ta 2,73 reytingle üçüncü sırada yer aldı. 31 Mayıs listesinin en önemli farklılığı, Daha 17’nin 3,02 reytingle ikinci sıradan güçlü bir başlangıç yapması oldu.

24 Mayıs 2026 Pazar – 20+ABC1 ilk 10

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,95 2 Survivor 3,73 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,68 4 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK Trendyol 1. Lig Karşılaşması 2,23 5 La Liga Özetleri (TKR) 2,15 6 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,11 7 Kanal D Ana Haber 1,76 8 Teşkilat (Özet) 1,74 9 Tokatçı (T.S) 1,59 10 Bir Ömrün Sonbaharı (T.S) 1,58

Veri kaynağı: TİAK 24 Mayıs sonuçları

İLK 10’DA HANGİ PROGRAMLAR DEĞİŞTİ?

24 Mayıs listesinde yer alan Esenler Erokspor-Arca Çorum FK karşılaşması, La Liga Özetleri, Kanal D Ana Haber, Tokatçı ve Bir Ömrün Sonbaharı, 31 Mayıs ilk 10 listesinde yer almadı.

31 Mayıs listesine Daha 17, Atla Gel Şaban, Show Ana Haber, Kapıcılar Kralı ve Mutluyuz dahil oldu. Bu değişim, haftalık reyting tablosunda dizi, yarışma, haber ve film yayınları arasındaki rekabetin yeniden şekillendiğini gösterdi.

31 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında Teşkilat 5,31 reytingle liderliğini sürdürdü. Daha 17, 3,02 reytingle açılışını ikinci sırada yaparak günün en dikkat çeken yeni yapımı oldu. Survivor üçüncü sıraya yerleşirken, Atla Gel Şaban, Kapıcılar Kralı ve Mutluyuz gibi filmler de ilk 10 listesinde izleyici karşısına çıktı.

