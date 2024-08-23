31. Musa Anter Ödülleri için geri sayım başladı

HABER MERKEZİ

Musa Anter ve görevi başında yaşamını yitiren Özgür Basın çalışanları anısına bu yıl 31. kez düzenlenecek Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri'ne başvurular devam ediyor.

Yeni Yaşam Gazetesi'nin düzenlediği yarışma, "Türkçe Haber", "Video Haber", "Kürtçe Haber", "Fotoğraf (Haber Fotoğrafı)", "Karikatür" ve Gurbetelli Ersöz anısına "Kadın Haberciliği" olmak üzere altı ayrı dalda düzenleniyor.

Her katılımcı, sadece bir dalda ve sadece bir eser ile yarışmaya katılabilecek. Gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve gazetede yayınlanabilecek. Yarışmaya katılım başvuru son tarihi 10 Eylül 2024, seçilen eserlerin açıklanma tarihi ise 18 Eylül 2024. Ödüller Yeni Yaşam'ın açıklayacağı bir tarihte törenle sahiplerine verilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Musa Anter Gazetecilik Yarışması’nın teknik şartnamesinde belirtilen koşullara haiz, eser sahibi herkes yarışmaya katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri (jüri olduğu yıl) ile Yeni Yaşam gazetesi çalışanları katılamazlar. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayımlanmamış ya da 10 Eylül 2023 tarihinden sonra yayımlanmış olması gerekiyor.

Katılımcı, daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış eserleriyle katılabilir. Eserin, daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme aldığının ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; alınan ödül iptal edilir.

Ödül alınmışsa, katılımcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Bu işlem diğer katılımcılar için herhangi bir talep hakkı doğurmaz. Yarışmaya gönderilen eser üzerinde, eser kendisinin olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında jüri tarafından kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıların, şartnamede belirtilen hususları kabul ettikleri kabul edilir. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır. Eser yayınlanmamış ise eserin adı, çekildiği ya da çizildiği yer ve zaman; yayınlanmış ise yayınlandığı gazete, dergi, ajans, internet sitesi, TV ile yayın tarihi bilgileri ve yayının bir kopyasının dosyada yer alması gerekiyor.

Katılımcılar; özgeçmiş, iletişim adresi ve eser hakkındaki bilgi yazısı ile bir adet fotoğrafını da başvuru dosyasına eklemeli.

GÖNDERİLME FORMATLARI

Katılımcılar, politika, ekonomi, ekoloji, eğitim, sağlık, toplum-yaşam, kültür-sanat ve spor gibi kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla katılım sağlayabilirler. Yarışmaya katılacak haberler yazılı basında yayınlanmış ise PDF formatında, internet medyasında yayınlanmış ise Word formatında da belirtilen e-mail adresine gönderilebilir. Görüntülü haberlerin ise wetransfer yoluyla gönderilmesi gerekiyor. İnternet medyasında yayımlanan haberlerin linkinin de gönderilmesi gerekmekte.

FOTOĞRAF DALI

Yarışmaya gönderilen çalışmaların arka yüzlerinin sol alt köşesine, eser sahibinin adı soyadı ve eserin adı bir etiketle yazılacak. Fotoğrafın çekildiği zaman, mekân ile haber adı belirtilmelidir. Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG formatında, 300DPİ çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalı. Seçici kurul gerek görürse katılımcıdan fotoğrafın orijinal halini (Raw) talep edebilir. Üzerinde oynanmış ve gerçekliğini değiştirecek şekilde değiştirilmiş (ışık, renk, kontrast ayarları hariç) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak. Fotoğraflar, JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir. Fotoğrafların "haber fotoğrafı" niteliği taşıması gerekiyor.

KARİKATÜR DALI

Yarışmaya gönderilen eserlerin ismi eserin arka yüzlerinin sol alt köşesine, bir etiketle yazılacak. Çizer kullandığı teknikte serbest ancak eserler orijinal olmalı. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir. Karikatür boyutları en az A4 (21 cm × 29,7 cm) en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır. Karikatürler JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir.

JÜRİ ÜYELERİ

• Türkçe Haber ve Video Haber Jürisi: Faruk Bildirici, Ali Duran Topuz, Banu Güven, Candan Yıldız, Nezahat Doğan, Mehmet Ali Çelebi

• Kürtçe Haber Jürisi: Ramazan Ölçen, Nergîz Îsmaîl, Bişar Turgut, Hatice Kamer, Münevver Karademir

• Kadın Haberciliği Jürisi: Dilek Arjin Öncel, Bircan Değirmenci, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfen Karataş

• Fotoğraf Jürisi: Ramazan Öztürk, Beritan Canözer, Salih Yeşil, Özcan Yaman, Murat Baykara

• Karikatür Jürisi: Kemal Gökhan Gürses, Ronî Batte, Erceren

Eserlerin gönderileceği adresler şöyle:

• e-posta: apemusaozgurbasin@gmail.com

• Telefon: 0 212 252 83 99

• Fax: 0 212 252 83 90

• Adres: Şehit Muhtar Mahallesi Bekâr Sokak No: 7/3 Beyoğlu/İstanbul.