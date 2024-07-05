31 Temmuz hangi burç? 31 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 31 Temmuz hangi burç sorusu ise 31 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 31 Temmuz hangi burç? İşte 31 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

31 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 31 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 31 Temmuz hangi burç? İşte 31 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

31 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

31 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

31 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

31 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 31 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 31 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 31 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 31 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

31 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1143 - Nijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 78. imparatorudur (ö. 1165)

1396 - III. Filip Burgonya Dükü, 1419'dan ölümüne kadar Burgonya Dukalığı'nın hükümdarı olarak hüküm sürdü (ö. 1467)

1527 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1576)

1598 - Alessandro Algardi, İtalyan heykeltıraş (ö. 1654)

1800 - Friedrich Wöhler, Alman kimyager (ö. 1882)

1835 - Henri Brisson, Fransız siyasetçi (ö. 1912)

1839 - Ignacio Andrade, Venezuelalı avukat ve politikacıdır (ö. 1925)

1854 - José Canalejas, İspanyol devlet adamı ve demokratik grubun önderi (ö. 1912)

1880 - Munshi Premchand, Hint bir yazar (ö. 1936)

1883 - Ramón Fonst, Kübalı eskrimci (ö. 1959)

1883 - Fred Quimby, Amerikalı çizgi film yapımcısı (ö. 1965)

1884 - Carl Friedrich Goerdeler, Alman monarşist ve muhafazakâr bir politikacı, yönetici, ekonomist (ö. 1945)

1887 - Hans Freyer, Alman sosyolog ve filozoftur (ö. 1969)

1901 - Jean Dubuffet, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1985)

1912 - Milton Friedman, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2006)

1914 - Louis de Funes, Fransız komedyen (ö. 1983)

1915 - Henri Decaë, Fransız görüntü yönetmeni (ö. 1987)

1918 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2018)

1921 - Peter Benenson, İngiliz avukat ve Uluslararası Af Örgütünün kurucusu (ö. 2005)

1923 - Ahmet Ertegün, Türk müzik yapımcısı ve Atlantic Records firmasının sahibi (ö. 2006)

1929 - José Santamaría, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör

1932 - John Searle, Amerikalı felsefeci

1935 - Geoffrey Lewis, Amerikalı western film oyuncusu (ö. 2015)

1936 - Şevket Bulut, Türk yazar ve Hisarcılar akımı hikâye yazarı (ö. 1996)

1939

Susan Flannery, Amerikalı oyuncu

Akis Çohacopulos; Yunan siyasetçi, mühendis, ekonomist ve hükümlü

1940 - İrec Beşiri, İranlı tarih profesörü

1941 - Brian Hill, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1942 - Modibo Keita, Malili siyasetçi (ö. 2021)

1944 - Geraldine Chaplin, Amerikalı sinema oyuncusu

1944 - Robert C. Merton, Amerikalı ekonomist

1945 - William Weld, Amerikalı avukat ve iş insanı

1947 - Richard Griffiths, İngiliz sinema, televizyon ve sahne oyuncusu (ö. 2013)

1947 - Hubert Védrine, Fransız siyasetçi ve diplomat

1948 - Russell Morris, Avustralyalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1950 - Richard Berry, Fransız oyuncu

1951 - Evonne Goolagong, Avustralyalı eski tenis oyuncusu

1956 - Michael Biehn, Amerikalı sinema oyuncusu

1956 - Deval Patrick, Amerikalı siyasetçi

1958 - Mark Cuban, Amerikalı dolar milyarderi iş insanı

1959 - Cem Kurtoğlu, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1960 - Hürser Tekinoktay, Türk teknik direktör

1962 - Wesley Snipes, Amerikalı aktör ve yapımcı

1963 - Abdullah Avcı, Türk futbolcu ve teknik direktör

1963 - Fatboy Slim, İngiliz müzisyen, DJ ve prodüktör

1964 - Caroline Müller, Alman yorumcu ve besteci

1965 - J. K. Rowling, İngiliz yazar

1965 - John Laurinaitis, Amerikalı emekli profesyonel güreşçi

1965 - Scott Brooks, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1967 - Elizabeth Wurtzel, Amerikalı feminist, hukukçu, yazar ve gazeteci (ö. 2020)

1968 - Anika Pages, Alman oyuncu

1969 - Antonio Conte, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1969 - Aslı Omağ, Türk opera sanatçısı ve oyuncu

1970 - Ben Chaplin, İngiliz sinema oyuncusu

1973 - Durukan Ordu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1974 - Luran Ahmeti, Arnavut kökenli Makedon oyuncu

1974 - Emilia Fox, İngiliz oyuncu

1976 - Paulo Wanchope, Kosta Rikalı futbolcu

1979 - Per Krøldrup, Danimarkalı millî futbolcu

1979 - Carlos Marchena, İspanyol emekli futbolcu ve teknik direktör

1979 - Nicola Mora, İtalyan futbolcu

1981 - Hakan Akkaya, Türk moda tasarımcısı ve sunucu

1981 - Titus Bramble, İngiliz eski futbolcu

1984 - İpek Yaylacıoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1987 - Michael Bradley, Amerikalı futbolcu

1989 - Viktoriya Azarenka, Belaruslu profesyonel bir tenis oyuncusu

31 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

31 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

31 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

31 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

31 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 31 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

31 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

31 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

31 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

31 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 31 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.