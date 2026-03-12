31 yıl geçti, hesap verilmedi

Haber Merkezi

İstanbul’da 12 Mart 1995’te Gazi Mahallesi’ne yönelik başlatılan ve 23 kişinin yaşamını yitirmesine 653 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Gazi Katliamı’nda yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. MA’ya göre yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve Alevi örgütleri ile yurttaşların katıldığı anmanın ilki Alibeyköy Mezarlığı’nda Feyzi Tunç’un mezarı başında yapıldı.

Anmada konuşan Sultangazi Pir Sultan Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını belirterek, “Bu faili meçhul cinayetleri ve katliamları işleyenlerin bir gün mutlaka yargılanması ve hesap vermesi gerekir" dedi. İkinci anma ise Okmeydanı Çıksalın Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Katliamda yaşamını yitiren Alican Yıldırım’ın mezarı başında yapılan anmada konuşan Habibler Cemevi Başkanı Gökay Önay, "Halkımıza yapılan bu zulmü bulunduğumuz her yerde haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Karataş da katliamın faillerinin bilindiğini ancak adaletin hâlâ sağlanmadığını vurgulayarak, "Bu katliamı yapanları ve bu zihniyeti tanıyoruz. Türkiye demokratikleşene kadar bu mücadele devam edecektir" şeklinde konuştu. Anma, katledilenlerin anısına yapılan duaların ardından sona erdi.