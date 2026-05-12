31 yıl kesinleşmiş hükmü bulunan firari Kayseri'de yakalandı
Kaynak: DHA
Kayseri'de 'hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.U. (34) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. L.U. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.