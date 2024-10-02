311 milyon dolar buhar oldu: Helikopter alımı için fona aktarılan paraların akıbeti belirsiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat, helikopter alımları için 2012'den 2018 yılına kadar fon hesabına aktarılan 311 milyon doların akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağırlıklı olarak yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için aralarında Şili ve Avustralya'nın da bulunduğu 10 ülkeden helikopter ve araç kiraladı.

2012'den 2018 yılına kadar fon hesabına aktarılan paraların akıbeti ise bilinmiyor.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Sayıştay raporlarında yapılan tespitlere ve Orman Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu kiralamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polat, 2022-2024 yılları arasında, Savunma Sanayii Başkanlığınca 7 adet yapılan sözleşme sonrasında 2022 yılında 75 hava aracı, 6 adet insansız hava aracı için 2 milyar 500 milyon lira kira bedeli ödendiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

Bu kiralamaların 2023 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Polat, 77 adet hava aracı kirası için 4 Milyar liranın üzerinde ödemenin gerçekleştiğini söyledi. 2024 yılında da kiralamalara devam edildiğinin altını çizen Polat, ödenen rakamın da katlanacağını söyledi.

Kiralamalara ilişkin, ABD, Rusya, İspanya olmak üzere toplam 10 ülkeden kiralamaların yapıldığını belirten Polat, Avustralya ve Şili’den de yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralandığını söyledi.

SAYIŞTAY 311 MİLYON DOLARIN NEREDE OLDUĞUNU BULAMADI

Polat, Sayıştay’ın son tespitlerine vurgu yaparak Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarına müdahale için helikopter alımlarına yönelik 2012'den 2018 yılına kadar fona aktarılan 311 milyon doların kaydına rastlanılmadığı gibi bu paranın neye harcandığının da belli olmadığının tespit edildiğini söyledi.

İlgili raporda, "Helikopter Alımı Projesi kapsamında 2012'den itibaren 2018 yılına kadar Fon hesabına yaklaşık olarak 311 milyon dolar para aktarılmış, bu tutar gider hesaplarına alınmış, dolayısıyla sonraki yıllarda mali tablolarda izlenmemiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili olarak kurum nezdinde bir muhasebe kaydı bulunmamaktadır" denirken, Orman Genel Müdürlüğü verdiği cevapta ise "Bulguda yer alan hususlara katıldığını ve bu hususların yerine getirilmesi için çalışma başlattığını" açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Polat, devletin tüm kurumların da aynı durumların yaşandığına vurgu yaparak "Bu anlayışın ülkeyi getirdiği durum ortadadır. Vatandaşa değil yandaşa kaynaklar aktaran iktidar bir yandan tasarruf diyerek adeta vatandaşa nefes aldırmazken diğer yandan hesap vermemezlikle adeta kurumların içini boşaltıyor" dedi.