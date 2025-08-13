318 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Haber Merkezi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3 gün önce yaşanan 6.1’lik depremin ardından kenti yeniden ayağa kaldırma sürecine girildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, dün Camikebir Mahallesi’nde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı. Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı. Ardından binanın enkazı kaldırıldı. Öte yandan 1 kişinin öldüğü binaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit S.S.T. ile yapı sahibi İ.E.K., adliye sevk edildi.

Çevre Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “37 mahallede 774 binada bulunan 1500 bağımsız bölümde inceleme yapıldı. Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa’da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.

Balıkesir Belediyesi’nden ekipler de kentte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye tarafından yapılan incelemelere ilişkin BirGün’e yapılan açıklamada “Sındırgı merkezde bir tane yıkılan bina var onun kolonları kesildi. Yıkılan diğer binalar hep kırsal bölgede. Eski kerpiç binalar yıkıldı. Tedbir amaçlı çatlak ve hasarlı olan binalardaki yurttaşları evlerine sokmuyoruz” denildi.

Bölgedeki çalışmalar dün de devam etti. Balıkesir Valiliği tarafından depremzedeler için geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı. İlk olarak Sındırgı’nın kırsal mahallesi Alacaatlı’ya AFAD’a ait 9 konteynerlerin kurulumu yapıldı.

∗∗∗

ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEĞİL, ASM İSTİYORUZ

Depremin ardından Sındırgı’daki devlet hastanesi tahliye edilirken dün de Denizli’de devlet hastanesinin tavanı çöktü. İstanbul’da ise Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) üçte birinin dayanıksız binalarda faaliyette olduğuna dikkat çeken Birlik ve Dayanışma Sendikası, "Sağlık Bakanlığı, bir an önce sağlam zeminde, depreme dayanıklı ve müstakil aile sağlığı merkezleri ile sağlık kuruluşları inşa etmek zorunda. AVM değil güçlü ASM’ler, sağlık kurumları yapılmalı" uyarısını yaptı. Deprem sonrası bölgeye giden Birlik ve Dayanışma Sendikası ekibi hazırladığı raporda şunlara dikkat çekti:

• ASM’lerde çocuklu kadın çalışanların çocuklarını bırakamadığı için rapor talepleri arttı.

• Deprem sonrası Devlet Hastanesine gelen 15 hastadan 3’ü sevk edildi, 12’si taburcu oldu.

• Sındırgı’da 4 ASM bulunuyor. Bunlardan ikisine ulaşılabildi.

∗∗∗

786 ARTÇI DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), depremin ardından yaşanan artçılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremden sonra 12 Ağustos (dün) saat 09.00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 17’dir" denildi.