318 gün geçti bir gün bile cezaevinde kalmadı!

HABER MERKEZİ

Depremde çadır sattığı için görevinden istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 9 Temmuz 2024’te ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan açıklama yaptı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "318 gün geçti ve bir yıl olmasına 47 gün var. Oğlumun benden gideli, daha doğrusu ‘koparılalı’ 318 gün oldu. 318 gündür her gün ölüp ölüp diriliyorum. Ayrıca; bu şahıslar canım oğlumu hayattan kopardığıyla yetinmeyip, her duruşmada vicdanın asla kabul etmeyeceği bir şekilde, oğlumu dahi suçladılar. Benim çocuğumu düşerken arkadaşına sarılamadığı için suçladılar… Adalet hâlâ sağlanmadı! Hâlâ ailesiyle geziyor, birlikte kahvaltı yapıyor, mitinglere gidip aile fotoğrafı paylaşıyorlar. Üstelik benim ailemi yok etmiş olmalarına rağmen…" dedi.

"Bu ne demek anlayabiliyor musunuz? Benim biricik oğlum Batın’ım gitti" diyen Doğan açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: "318 gündür şaka, rüya, kabus olmasını diledim durdum… Ne şaka ne de rüya! Benim oğlum trafik kurallarını hiçe sayan biri yüzünden hayatını kaybetti ve bunun sorumlusu Zehra Kınık bir gün bile içeri alınmadı. Tutuksuz yargılanmaya devam ediyor! Söyleyeceklerim bu kadar…"

15 YILA KADAR HAPİSLE YAGILANIYOR

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.