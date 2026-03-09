32. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

Heyecanla beklenen Türkiye'nin en köklü kısa film etkinliklerinden biri olan İFSAK Kısa Film Festivali, 32’nci yılında güçlü programıyla bugün başladı.

Gösterimler, 15 Mart’a kadar ücretsiz olarak İFSAK, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulchérie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema severlerle buluşuyor.

Festival, ulusal yarışma finalistlerinin yanı sıra yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgeseller, söyleşiler ve masterclass ile sinemacıları ve izleyicileri bir araya getiriyor.

ULUSAL YARIŞMA KISA FİLMLERİ

32. İFSAK Kısa Film Festivali’nin Ulusal Bölümü, 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen yapımlardan oluşuyor.

Kurmaca dalında 13, Belgesel dalında 11, Deneysel dalında 7 ve Canlandırma dalında 5 olmak üzere toplam 36 kısa film festival programında yer alıyor.

Galaksinin Tezenesi

ULUSLARARASI SEÇKİ

Festivalin yarışma dışı Uluslararası Seçkisi, kadın emeği ve görünmeyen emek temalarına odaklanarak çağdaş sinemanın öne çıkan tartışma alanlarından birine dikkat çekiyor.

Kadın ve beden politikalarından gündelik hayatın çoğu zaman fark edilmeyen üretim biçimlerine uzanan filmler, emeğin estetik ve politik katmanlarını birlikte düşünmeye davet ediyor.

Küresel krizler, savaş ve göç konularına da temas eden yapımlar ise seçkiye bugünün dünyasına açılan çok katmanlı bir perspektif kazandırıyor.

Dünyanın önemli festivallerinde ödüller kazanmış kısa filmleri buluşturan seçkide, Türkiye prömiyerini yapacak yapımlar da yer alıyor.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE KONUK YÖNETMENLER

British Council, Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların hikâyelerini odağına alan “Reclaim, Reframe, Rejoice” seçkisiyle 32. İFSAK Kısa Film Festivali programına katkıda bulunuyor.

İstanbul Cervantes Enstitüsü de kadın emeği temasına odaklanan üç filmlik özel seçkisiyle festivale katılım sağlıyor.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, kadın yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir seçkiyle programda yer alıyor. Avusturya Kültür Ofisi ve Institut Français kısa film destekleriyle festivalin kurumsal destekçileri arasında bulunuyor.

Yunanistan kısa filmleri de Sismanoğlu Megaro’da özel bir gösterim yapıyor. İtalyan Kültür Merkezi ve Com.It.Es İstanbul’un desteğiyle festivale davet edilen Marta Capossela’nın “Misure” filminin gösterimin ardından yönetmen katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Hollanda Konsolosluğu’nun davetiyle Hollanda’dan festivale katılan Aslı Bildirici, “Rotten” filmiyle uluslararası seçkinin öne çıkan konukları arasında yer alıyor.

Romanya Kültür Merkezi’nin desteğiyle festivale katılan Bogdan Mureșanu, masterclass’ın yanı sıra Dumitru Grosei ile “Çağdaş Romanya sineması ve kısa filmleri” üzerine söyleşi gerçekleştiriyor.

Hindistan Başkonsolosluğu’nun davetiyle yapımcı Nadia Kanwal festivale konuk oluyor.

Childrens Day

ÖDÜL TÖRENİ

14 Mart Cumartesi günü saat 16.00’daki Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonu’nda düzenlenecek ödül töreninde 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ödüllerinin yanı sıra her yıl sinema sektörüne önemli katkı sağlayanlara verilen “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini bulacak.

Törende tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer’e “İFSAK Sinema Emek Ödülü” takdim edilecek.

FESTİVAL KAPANIŞ

32. İFSAK Kısa Film Festivali, 15 Mart Pazar günü 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ödül alan filmlerin İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki özel gösterimleri ardından kapanış yapacak.

SÖYLEŞİLER VE ÖZEL ETKİNLİKLER