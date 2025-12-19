32 ilde IŞİD operasyonu: 170 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftadır süren operasyonlarda geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 170 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Şüphelilerin, ilk etapta 10'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.