32. İstanbul Caz Festivali Valdes ile başlayacak

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, 1–17 Temmuz tarihleri arasında şehri yeniden cazın büyüleyici sesleriyle saracak.

Harbiye Açıkhava’dan Fransız Sarayı’na uzanan farklı ve birbirinden etkileyici mekânlarda gerçekleşecek konserler; Türkiye'den ve dünyadan cazın usta isimlerini ve yeni yetenekleri bir araya getiriyor.

Festivalin açılışını Afro-Küba cazının duayen ismi, 7 dalda Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés yapacak. Caz ikonu Chucho Valdés, davulda Horacio “El Negro” Hernandez, basta José A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino ile festivalin açılış gecesinde büyüleyici bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Konser, 1 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da caz severlerle buluşacak.

Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutiérrez, 2 Temmuz'da Türkiye’deki ilk büyük konserini Harbiye Açıkhava'da verecek. Minimalist müziğin modern ustası Max Richter ise 3 Temmuz'da Harbiye Açıkhava’da duygulara dokunan besteleriyle sahnede olacak.