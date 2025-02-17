32. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen ve bu yıl 32'nci kez gerçekleşecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta başlayacak.

24 Mart'a kadar sürecek festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Festival, 5 Mart Çarşamba günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda "Crossing Bosporus Trio" konseri ile başlayacak.

Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın sahne alacağı konser öncesinde festivalin açılış töreni yapılacak.

İzmir Avrupa Caz Festivallerinin en çok ilgi gören gelenekselleşmiş etkinliği "Müzikli Söyleşiler" ise bu yıl 11 Mart Salı günü 19.00'da İKSEV'de gerçekleştirilecek

"PAOLO DAMİANİ LAST LAND BAND" KONSERİ İLE SONA ERECEK

İsviçre'nin beğeni toplayan Vein Triosu ile eşsiz bir caz deneyimine sahip başarılı davulculardan Florian Arbenz, festivalde Nelson Veras ve Hermon Mehari ile cazseverlerle buluşacak.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali 24 Mart 2025 Pazartesi günü, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek "Paolo Damiani Last Land Band" konseri ile sona erecek.

Festival kapsamında 22. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nı ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit kazandı. Seçici kurul afiş yarışmasına eser gönderen 14 yaş altı 27 öğrencinin eserlerinin de sergilenmesine karar verdi.

Sanatseverler, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin biletlerine Biletix gişeleri, internet ve AASSM Ana Gişeden ulaşılabilecek.