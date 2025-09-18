32. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri kazananları açıklandı

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

MA'da yer alan habere göre, ödülleri kazanan isimler şu şekilde:

Türkçe Haber dalında birinciliğe ''Welatê Xerîbîye'ye (Yabancı Ülke) Yolculuk” çalışmasıyla Bir+Bir Express’ten Adem Özgür’ü layık görüldü.

“Kavga ettikleri çocuğun babası kaymakam çıkınca hayatları karardı: Mezitli karakolunda yaşananlar kan dondurdu” haberiyle HalkTv.com.tr’den Cengiz Karagöz, Türkçe Haber dalında Jüri Özel Ödülü’'ne sahip oldu.

Video-Görüntülü Haber dalında Voys Media’dan Murat Baykara ve Tunca Öğreten’i “Vatanda İşkence: Gizlenen Darp Raporlarının İzinde” çalışmasıyla birincilik ödülüne layık gördü.

Fotoğraf dalında Zana Deniz’in “göç” temalı fotoğrafını ödüle layık gördü.

Karikatür jürisi, birinciliği Nuri Doğan’ın ‘Keder Değil” adlı karikatürüne verdi. Karikatür Dalı Jüri Özel Ödülü’nü ise Mahmut Ulusan (Konya Ereğli Cezaevi’nden) sahip oldu.