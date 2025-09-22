32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başlıyor

Bu yıl 22-28 Eylül tarihlerinde 21 ülke ve 97 yönetmenden toplam 122 filmi sinemaseverlerle buluşturacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor. Merkez Park’ta bugün saat 20.00’de Jülide Ateş’in sunumuyla gerçekleştirilecek gecede, Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Esas 01 Burda ve GAİN ana sponsorluğunda gerçekleşecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor. Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, 11 ülkeden, 97 yönetmenin toplam 122 filmi sinemaseverlerle buluşacak.

AÇILIŞ TÖRENİ MERKEZ PARK’TA

Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreni, bu akşam saat 20.00’de Merkez Park’ta yapılacak. Jülide Ateş’in sunacağı gecede, Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede ayrıca, alternatif rock ve caz müziği sanatçısı ve bestecisi Ceylan Ertem’in vereceği konser festival coşkusunu müzikle taçlandıracak.

ORHONSAY VE ASLANTUĞ’A ONUR ÖDÜLLERİ

Onur Ödülleri bu yıl toplumsal filmlerdeki güçlü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Meral Orhonsay ile Mehmet Aslantuğ’a verilecek.

Roman ve öyküleri Türk sinemasına ilham olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemaya kattıkları eserler adına sinema emekçilerine verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, oyuncu Mahmut Cevher ve yönetmen Yaşar Seriner’e sunulacak.

JÜRİ BAŞKANI ÜMİT ÜNAL

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri başkanlığını, “9”, “Ara”, “Nar”, “Sofra Sırları”, “Aşk, Büyü, vs.”, “Evcilik” filmlerinin usta yönetmeni, yazar Ümit Ünal yapacak. Jüride ise oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu, yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist,senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış, yılın en iyi filmini birlikte seçecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın yan jürilerinden Film-Yön Jürisi’nde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun ve Tankut Kılınç, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü belirleyecek. Türkiye Sinema Yazarları Derneği’nden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç’tan oluşan SİYAD Jürisi de SİYAD En İyi Film’i seçecek.

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA 10 FİLM

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi. 16 kategoride ödüllerin verileceği yarışmada bu yıl, Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh”, Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Algoritma'ya Biat Et”, Pelin Esmer’in “O Da Bir Şey Mi”, Orhan Eskiköy’ün “Ev”, Özkan Çelik’in “Perde”, Rezan Yeşilbaş’ın “Uçan Köfteci” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun “İdea” adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.

SEKİZ BELGESEL YARIŞACAK

Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu. Sinema yazarı Burçin Yalçın, akademisyen Meltem Cemiloğlu ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan Seçici Kurul; Atıl İnaç’ın “Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil”, Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel’in “Kardeş Türküler ile 30 Yıl”, Bulut Renas Kaçan’ın “Döngü”, Burcu Özkaya Günaydın’ın “Araf”, Gülten Taranç ile Ragıp Taranç’ın “Dedemin Evi”, İbrahim İzol’un "Nikita ‘Tanrıçanın Ölümü’”, Melik Külekci’nin “Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde”, Murat Can Bilgincan’ın “Karne”, Ömer Faruk Çetin’in “Muzaffer” ve Sibel Karakurt’un "Eskisi Gibi” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

Yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lale Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter’den oluşan jüri, En İyi Film Ödülü ile Jüri Özel Ödülü’nün bu yılki sahiplerini belirleyecek.

EDEBİYATTAN BEYAZPERDEYE

Sinemanın edebiyatla kurduğu bağı daha da güçlendirmek, yazılı edebiyatın zengin dünyasını perdeye taşımayı ve yeni kuşak senaristleri bu alanda üretime teşvik etmeyi amaçlayan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na bu yıl toplam 27 proje başvurdu.

Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve gazeteci Cem Erciyes ile senarist Pınar Bulut’tan oluşan Seçici Kurul’un belirlemesiyle bu yıl yarışacak beş senaryo Yaşar Kemal’in aynı adlı öyküsünden Gökçe Acar’ın uyarladığı “Beyaz Pantolon”, Kemal Varol’un aynı adlı romanından Özcan Alper’in uyarladığı “Haw”, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından Pınar Arıkan’ın uyarladığı “Kesik Baş”, Orhan Eskiköy’ün aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Selvi” ve Batıkan Köse’nin aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Yaratıcı İntiharlar Departmanı” olacak.

Yazar, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ve yazar, yönetmen Ömür Atay’ın ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada, bir projeye En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, bir projeye de Jüri Özel Ödülü verilecek.

ÜÇ YARIŞMA, 40 KISA FİLM

Festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda toplam 40 kısa film, jüri karşısına çıkacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’na bu yıl 51 ülkeden toplam 277 başvuru yapıldı. Galatasaray Üniversitesi’nden Berkay Şatır, Bilgi Üniversitesi’nden Ebru Çiğdem Thwaites Diken ve TRT’den Özgür Yılmazkol’un yer aldığı Seçici Kurul, Alireza Kazemipour ve Panta Mosleh’in “Hatch”(Kanada), Aylin Kızıl’ın “Fotoğrafımızı Çekin” (Türkiye), Fırat Yücel’in “Happiness” (Türkiye), Hazhir As’adi’nin “Chawk” (İran), Jesús Martínez Nota’nın “La Mort” (İspanya), Juli Suàrez’in “Why Did You Come Back Every Summer” (İspanya), Lorenzo Cioglia’nın “The Last Ingredient” (İtalya), Nada Khalifa’nın “Qaher” (Filistin), Onur Özkan’ın “Kavanoz” (Türkiye), Shingyu Kang ile Shinuk Kang’in “Ambience” (Kore) olmak üzere toplam 10 filmi finalist seçti.

Yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin’in jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada filmlerden biri En İyi Film Ödülü’nü alırken, bir filme de Jüri Özel Ödülü verilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması’na ise 288 başvuru arasından 10 film finale kaldı. Anadolu Üniversitesi’nden Sibel Turan, Sakarya Üniversitesi’nden Doğuşcan Göker ve Galatasaray Üniversitesi’nden Ayşe Toy Par’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, Asya Günen’nin “Sırtüstü”, Beril Tan’nın “Alis”, Burcu Ejderoğlu’nun “Budu”, Fatih Diren’nin“Baletler Köyü”, Miray Kuyumcu’nun “326”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Saim Güveloğlu’nun“İnziva”, Şükrü Özümcan Akın’nin “Kendi Saçını Kesen Berber”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz”ve Utku Ali Güler’in “Feridun” adlı filmleri finalist olarak belirlendi.

Oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt’un görev aldığı jüri, bir filme En İyi Film Ödülü’nü verecek.

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na bu yıl 220 başvuru gerçekleşti ve yapımcı Farah Emine Erdem, sanat yönetmeni Uykura Bayyurt ve sinema yazarı Yeşim Burul’dan oluşan Seçici Kurul, dört kategoride 20 finalisti belirledi.

Kurmaca dalında Azmican Zengin ile Ömer Nusret Tanır’ın “Hatırlayabildiğim Kadarıyla”, Emre Cef Kamhi’nin “Aslında Herkes”, Meltem Naz Salduz ile Uğur Yıldırım’ın “Nepenthe”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Bu Bir Kültür Ürünüdür” ve Zehra Eda Sert’in “Yıkım İçin İştah”; Belgesel dalında Pelin Girgin’in “Altay”, Alsu Köksal’ın “İçimizdeki Oyun”, Nour Mansour’un “Geçmişten Günümüze ‘Chechia’”, Emre Erman ile Yaremir Yücel’in “Ses: İstanbul” ve Tuğba Yaşar’ın “Rengê Kevîr”; Deneysel dalında Atahan Yaman’ın “Mars”, Cansu Carlak’ın “Evara”, Doğukan Melik Sevindik’in “Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü”, İlayda Çakır’ın “Tekin” ve Selin Toprak’ın “Kavanoz” ve Canlandırma dalında Bengisu Akdoğan’ın “Mağlubiyet”, Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı ile Servan Satan’ın “Milo”, Meryem Durmuş’un “Kopuş”, Muhammed Çağrı Tüzün’ün “İkinci Perde” ve Tuğçe Sönmez’in “Aile Yemeği” adlı filmleri yarışacak.

Yazar, yönetmen Burcu Aykar, yazar, yönetmen Doğuş Algün ve oyuncu Ozan Çelik’in jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada, her kategoride bir filme En İyi Film Ödülü verilecek.

Yılın ödüllü filmlerinden sinema tarihinin unutulmazlarına uzanan Dünya Sineması bölümünde bu yıl dört farklı seçkide toplam 21 film gösterilecek.

CANNES’DAN BERLİN’E

Cannes, Berlin, Locarno gibi dünya festivallerinin 2024 programlarından 15 filmi buluşturacak seçkide; Kleber Mendonça Filho’nun “Gizli Ajan” (The Secret Agent, 2025), Jean-Pierre Dardanne ve Luc Dardanne’in “Genç Anneler” (Young Mothers, 2025), Carla Simón’un “Romería” (2025), Lav Diaz’ın “Macellan” (Magellan, 2025), Christian Petzold’un “Aynalar No:3, Okyanusta Bir Tekne” (Mirrors No. 3, 2025), Saeed Roustayi’nin “Ceza” (Woman and Child, 2025), Erige Sehiri’nin “Vadedilmiş Gökyüzü” (Promised Sky, 2025), Richard Linklater’ın “Mavi Ay” (Blue Moon, 2025), Jim Sheridan ve David Merriman’ın“Yeniden Yaratım” (Re-Creation, 2025), Julian Radlmaier’in “Temmuz Hayaletleri” (Phantoms of July, 2025), Naomi Kawase’nin “Yakushima İllüzyonu” (Yakushima’s Illusion, 2025), Ondřej Provazník’in “Kırık Sesler” (Broken Voices, 2025), Abbas Fahdel’in “Yaralı Yurdun Hikâyeleri” (Tales of the Wounded Land, 2025), Nishtha Jain ve Akash Basumatari’nin “Devrimi Ekip Biçmek” (Farming the Revolution, 2024), Aysun Bademsoy’un “Oyun Değiştiriciler” (Game Changers, 2024) adlı filmleri Adana’da ilk kez seyirciyle buluşacak.

“GAZZE, ŞİMDİ!”

Bu yıl Filistin’e odaklanan festivalin “Gazze, Şimdi!” seçkisinde, Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıkları filmleri “Bir Zamanlar Gazze’de” (Once Upon a Time in Gaza, 2025), Filistinli usta yönetmen Rashid Masharawi’nin son filmi “Yitik Düşler” (Passing Dreams, 2024) ve İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin Cannes’ın ACID bölümünde gösterilen belgeseli “Yüreğini Eline Al ve Yürü” (Put Your Soul on Your Hand and Walk, 2025) yer alıyor.

“CLÉO'DAN MONA'YA: AGNÈS VARDA’NIN KADINLARI”

Dünya Sineması bölümünün bir diğer seçkisi “Cléo'dan Mona'ya: Agnès Varda'nın Kadınları”, Fransız Yeni Dalga akımının ve feminist sinemanın öncü yönetmeni Agnès Varda’nın iki başyapıtını Adanalı sinemaseverlerle buluşturuyor. Varda'yı uluslararası üne kavuşturan “Cléo Beşten Yediye” (Cléo from 5 to 7), genç bir şarkıcının biyopsi sonucunu beklerken yaşadığı varoluşsal yolculuğa odaklanırken; Perihan Mağden’in sunumuyla gösterilecek ve 1985 Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan ile dönen “Yersiz Yurtsuz” (Vagabond), toplumun normlarına sığmayan, özgürlüğü kadar yalnızlığıyla da var olan bir kadının izini sürüyor. Her iki film de Varda'nın belgesel ve kurmaca arasındaki sınırları bulanıklaştıran benzersiz sinema diliyle, duyarlı ve isyankar kadın perspektifini gözler önüne seriyor.

İLK FİLM, İLK BAŞYAPIT: “BATAKLIK”

Arjantin sinemasının en önemli yönetmenlerinden Lucrecia Martel'in ilk uzun metrajı "Bataklık" (The Swamp), yönetmen Reha Erdem’in özel sunumuyla gösterilecek. Arjantin taşrasında iki burjuva ailenin boğucu yaz tatilini konu alan filmi Reha Erdem, “Erkekler, kadınlar, çocuklar ve hayata dair şahane, özel ve güçlü kadın bakışının son derece şaşırtıcı, uyarıcı, tatlı ve isyankar bir ifadesi. Bir ritim harikası” sözleriyle tanımlıyor.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yarışmaların yanı sıra özel gösterimler ve belgesel seçkileriyle de dikkati çekiyor.

ALİ ÖZGENTÜRK’ÜN ANISINA

Bu yıl hayata veda eden usta yönetmen Ali Özgentürk anısına festivalde, toplumsal gerçekçiliğin iki önemli filmi gösterilecek. “At” (1982), Genco Erkal’ın unutulmaz performansıyla oğluna eğitim imkanı sağlamak için İstanbul’da çırpınan bir köylü babanın mücadelesini beyazperdeye taşırken; Orhan Kemal’in “Murtaza” adlı eserinden uyarlanan “Bekçi” (1985) ise Müjdat Gezen’in hayat verdiği Bekçi Murtaza karakteri üzerinden otoriteye körü körüne bağlılığın trajikomik sonuçlarını ele alıyor.

Sinematek/Sinemaevi iş birliğiyle gösterilecek “Aysel, Bataklı Damın Kızı” (1936), 90. yılına özel restore edilmiş versiyonuyla izlenebilecek. Senaryosu Nâzım Hikmet tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un üstlendiği filmin başrolünde Cahide Sonku yer alıyor.

BELGESEL SEÇKİLERİ

Belgesel özel gösterimlerinde; Burak Gülgen’in “Çocuk Yıldızlar” (2025), Gül Abus Semerci’nin “Ceyar’ı Kim Öldürdü?” (2025), Hasan Basri Özdemir ve Musa Ak’ın “Bir Orkestranın İzinde” (2024), Kenan Diler’in “Kavak Ağacının Gölgesinde” (2025), Mehmet Öner’in “Bir Sözün İzinde” (2025) ve Tahsin Sezer’in “Adana’da Bir Efsane: Ercan Kont” (2025) izlenebilecek.

Festivalde bu yıl ayrıca “Dört Dörtlük Adanmışlık” başlıklı özel belgesel seçkisi sunuluyor. Eylem Kaftan’ın yönettiği “Fısıldayan Duvarlar” (2025), Burhan Doğançay’ın hayatına odaklanırken; Mehmet Güreli’nin yönettiği “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” (2025), bu yılın Orhan Kemal Emek Ödülü sahibi yönetmen Biket İlhan’ın sinemaya girişinden bugüne uzanan kariyer yolculuğunu aktarıyor. Orhan Tekeoğlu’nun “Sıra Dışı Bir Cerrah” (2024), hekim Ali Akyüz’ün yaşamını anlatırken; Özcan Alper’in “Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi” (2025), Tuncel Kurtiz’in hayatını arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla gözler önüne seriyor.

ÇUKUROVA ALTIN KOZA AKADEMİ 4 YAŞINDA

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Çukurova Altın Koza Akademi, 20 üniversiteden 200’e yakın sinema öğrencisinin yanı sıra akademisyenleri ve sektör profesyonellerini Adana’da buluşturacak. Festival danışmanı Öğr. Gör. Akın Kılıç koordinatörlüğünde gerçekleşecek program, özel film gösterimleri ve söyleşilerle genç sinemacılara alanında uzman isimlerle buluşma fırsatı sunuyor.

Program kapsamında öne çıkan oturumlar ve gösterimler, 23 Eylül Salı günü GAİN’den dramaturg Özcan Tekdemir ve içerik stratejisi sorumlusu Şehnaz Uğur’un katılımıyla gerçekleşecek “Dijital Platformlarda İçerik Geliştirme ve Yayın Süreçleri” oturumuyla başlıyor. Aynı gün, yönetmen Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” (2025) filmi izleyiciyle buluşacak.

Festival Yürütme Kurulu üyesi Gökhan Mutlay moderatörlüğünde 24 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek “Gişenin Geleceği ve Sinemanın Geleceği” panelinde sektörün dönüşümü tartışılacak; günün devamında besteci Barış Diri, “Film Müziği: Olmalı mı, Olmamalı mı” başlıklı sunumunda müziğin sinemadaki işlevini ele alacak ve “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” (2025) belgeseli, Biket İlhan ve Yalçın Akyıldız’ın katılımıyla gösterilecek.

Yönetmen Bahriye Kabadayı Dal, 25 Eylül Perşembe günü “Hikayenin Belgesel Hali” başlıklı konuşmasında belgesel sinemanın anlatı biçimlerini tartışmaya açacak. Aynı gün Zeynep Ünal moderatörlüğünde düzenlenecek “İlk Filmin Yolculuğu: Ölü Mevsim” oturumunda yönetmen Doğuş Algün ve yapımcı Burak Kaplan deneyimlerini paylaşacak.

Yazar, çevirmen ve editör Tanıl Bora’nın moderatörlüğünde 26 Eylül Cuma günü gerçekleşecek “Gerçek ile Kurmaca Arasında Hakikat ve Sinema” paneli, bugünün sinemasının en canlı tartışmalarından birini sunacak; günün diğer etkinliği ise Özcan Alper ve yapımcı Soner Alper ile birlikte seyirci karşısına çıkacak “Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi” (2025) filmi olacak. Akademi’nin kapanışında ise yönetmen Zeki Demirkubuz, özel bir söyleşiyle genç sinemacılara ilham verecek.

Ceylan Özgün Özçelik’in “Hiçbir Şey Normal Değil” (2025) filmi, Özçelik’in yanı sıra oyuncular Hasibe Eren, Mihriban Selen Şenay, Öykü Ertürk, Selen Domaç ve yardımcı yapımcı Beyza Yaren Büyük’ün katılımıyla 27 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

YAZLIK SİNEMALAR NOSTALJİSİNE DEVAM

Festivalin gelenekselleşen ve 8 Eylül’de başlayan “Yazlık Sinemalar” programı, Adanalılara yazlık sinema nostaljisi yaşatıyor. Festival haftasında da devam edecek program, sinemanın son dönem başarılı komedi filmlerini Adana’nın ilçe ve mahallelerine taşıyor. Bu yıl yedi ilçede gerçekleşen program, Adıyaman, Defne (Hatay), Dörtyol (Hatay), Elbistan (Kahramanmaraş), Doğanşehir (Malatya), Kadirli (Osmaniye), Kilis, Nizip (Gaziantep) gibi deprem bölgesi il ve ilçelere de ulaşıyor.

Yazlık Sinemalar programında Ertem Eğilmez’in “Banker Bilo” (1980), Natuk Baytan’ın “Babaların Babası” (1975), Osman F. Seden’in “Bekçiler Kralı” (1979), Temel Gürsu’nun “Batan Güneş” (1978) ve Yılmaz Güney’in “Umutsuzlar” (1971) gibi klasiklerin yanı sıra Ali Atay’ın “Ölümlü Dünya” (2018) ve “Cinayet Süsü” (2019), Caner Özyurtlu’nun“Maidenin Altın Günü”, Çağan Irmak’ın “Unutursam Fısılda” (2014) ile “Nadide Hayat” (2015), Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı” (2024), Levent Onan’ın “Son Akşam Yemeği” (2023), Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Ömer Vargı'nın “Her Şey Çok Güzel Olacak” (1998) ve Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” adlı filmleri yer alıyor. Gösterimler festival boyunca, Adana’nın farklı mahallelerinde ve Sarıçam Atatürk Parkıile Seyhan Atatürk Parkı’nda devam edecek.

Festivalin çocuk izleyicilere özel gerçekleştirdiği gösterimlerde, Piet De Rycker ile Jesper Møller’in yönettiği “Elli’nin Canavar Takımı” (Elli and Her Monster Team, 2024), Zhang Yang’ın yönettiği “Süper Ajan Bernard: Görev Mars”(Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong, 2023), Kari Juusonen ile Jørgen Lerdam’ın yönettiği “Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde” (The Magic Reindeer: Saving Santa's Sleigh, Niko: Beyond the Northern Lights, 2024), Andrew Stanton’ın yönettiği “Vol-i”(WALL-E, 2008), Juan Jesús García Galocha ile Pedro Solís García’nın yönettiği “Kovboy Çocuklar”(Buffalo Kids, 2024) ve Behnoud Nekooei, Hadi Mohammadian ile Moahmad Javad Jannati’nin yönettiği “Ormanın Süper Kahramanı” (Extinction, 2023) adlı filmler yer alıyor.

ALTIN KOZA ETKİNLİKLERİ

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl da sergi, söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle sinemaseverleri bir araya getirecek.

“Köklü Bir Miras, Sinemaya Adanmış Bir Yolculuk” başlıklı sergi, 22 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 18.00’de Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde açılacak. Bir hafta boyunca gezilebilecek sergi, festivalin 32 yıllık tarihinde iz bırakan filmlerin afişlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin açılış etkinliklerinden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerine adanacak. “Anılarıyla Ustalarımıza Saygı” başlıklı buluşma, 23 Eylül Salı günü saat 18.00’de ABB Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Ali Özgentürk, Erden Kıral, Şerif Gören ve Filiz Akın’ın anılarda yaşatılacağı etkinlikte, Halil Ergün, Sabahattin Çetin ve Işıl Özgentürk konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin moderatörlüğünü Esin Küçüktepepınar üstlenecek.

Çırçır Sanat Merkezi’nde, 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te “Başrollerde Yapay Zekâ!” başlıklı panel yapılacak. Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) tarafından düzenlenecek etkinlikte, dijital kültür, teknoloji ve yapay zeka konuları tartışılacak. Konuşmacılar arasında yazar ve araştırmacı Tanol Türkoğlu, SİNE-SEN Genel Başkanı Galip Görür ve Basın Yayın Daire Başkanı Gürşat Özdamar yer alıyor.

Aynı gün saat 18.00’de Çırçır Sanat Merkezi, sinema eğitiminin duayenlerinden Prof. Sami Şekeroğlu’na adanmış özel bir panele ev sahipliği yapacak. “Prof. Sami Şekeroğlu Paneli” başlıklı buluşmada, Gani Müjde, Serdar Akar, Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz konuşmacı olarak yer alacak; moderatörlüğü Prof. Senem Duruel Erkılıç üstlenecek.

Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de “Orhan Kemal ve Sinema: Eskici ve Oğulları” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Orhan Kemal’in edebiyatından sinemaya uzanan mirasını ele alacak etkinlikte, İsmail Timuçin ve Doç. Dr. Aydın Çam konuşmacı olacak. Moderatörlüğünü Mazlum Vesek’in üstlendiği söyleşi, edebiyat ve sinema ilişkisine ilişkin ufuk açıcı bir tartışma sunacak.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ 27 EYLÜL’DE

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kapanış ve büyük ödül töreni, 27 Eylül Cumartesi akşamı Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Saat 20.00’de kırmızı halı ile başlayacak ve saat 20.30’dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek gecede, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması kategorilerinin kazananları belli olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle ve Esas 01 Burda ile GAİN’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Festivalin Mobilite Sponsorluğunu Toyota, Araç Sponsorluğunu Lexus, Basın Sponsorluğunu ANKA Haber Ajansı, Bağımsız Sinema, Evrensel Gazetesi, Fil’m Hafızası ve Güney Sanat Dergisi üstleniyor.

Altın Koza Film Festivali’nin Menderes Samancılar’ın başkanlığındaki Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’dan oluşuyor. Festivalin bu yılki sanat yönetmenliğini Mehmet Açar üstlenirken, program direktörlüğünü de Esin Küçüktepepınar yürütüyor.