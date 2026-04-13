32 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı Halil İbrahim Lökçü (32) yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Lökçü’nün şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak’taki 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız oturan Halil İbrahim Lökçü’nün yakınları, kendisinden 7 gün haber alamadı.

İkameti kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde, Lökçü’yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halil İbrahim Lökçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Lökçü’nün ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Lökçü’nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.