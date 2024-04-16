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32 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.04.2024 16:32
  • Giriş: 16.04.2024 16:32
  • Güncelleme: 16.04.2024 16:33
Kaynak: İHA
32 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B. (56), düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Gözaltına alınan R.B., işlemler için emniyete götürüldü. 

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