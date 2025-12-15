32 yıldır köylere gidemiyorlar

Haber Merkezi

Çok sayıda köyün yasaklı olduğu Hakkari’de yurttaşlar yılda sadece bir kez köylerine gidebiliyor. Duruma tepki gösteren yurttaşlar, "Köylerimiz neden hâlâ yasak?" diye sordu.

Hakkari’nin Merkez, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, 1993-95 yıllarında köyler boşaltıldı. Bölge halkının köylerine gidişi 32 yıldır yasak. Bazı köylere kaymakamlık veya jandarmanın özel izniyle gidilebiliyor.

Yurttaşlar yılın sonbahar mevsiminde sadece bir defa izin alabiliyor ve verilen izin de sadece birkaç saat. Bazı köyler, süren yasak ve “güvenlikçi” politikalar nedeniyle halen yurttaşların girişine yasaklı. Köylerine giremeyen yurttaşlar, MA’ya yaptıkları açıklamada bölgedeki yasakların kaldırılmadığını belirterek, köylerine gidip inşa sürecine katılmak istediklerini belirtti.

30 yıldır yasaklı olan köyüne gidemeyen 65 yaşındaki Recep Aktaş, söz konusu yasakların keyfi bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, geri dönüş haklarının yıllardır askıya alındığını ifade etti. Aktaş, “Güzel sözler kuruyorlar ama pratikte hiç bir şey yok. Bu sürece rağmen halen izin alarak köylerimize gidiyoruz, halan köylerimiz yasaklı. Kimse köyüne gidip ekim yapamıyor, köyünde ev inşa edemiyor.Bu süreçteki samimiyetinizi gösterin, yasakları kaldırın, köylerimizi gidelim” dedi.

50 yaşınadaki Remziye Akbaş ise yasağın kalkması durumunda köylerini yeniden inşa edeceklerini belirterek, “Köyümüz boşaltılmadan önce hayat vardı. Hayvanlarımız, ağaçlarımız, tarlalarımız vardı. Her evin 150’den fazla koyunu yoktu. Bütün köy geçimini böyle sağlıyordu. Ancak köylerimiz boşaltıldı, gidemiyoruz. Yılda bir defa saat 10.00’da gidiyoruz ve sadece bir saat kalabiliyoruz. Köyümüze gidip ekim ve tarım yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar PKK’yi gerekçelendiriyorlardı ama PKK buralardan çekildiğini duyurdu. O zaman bu yasaklar neden halen sürüyor, neden köylerimize gidemiyoruz" diye sordu.