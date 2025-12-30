328 milyon TL'lik hileli konkordato vurgunu: 15 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde, yemek şirketi ve kurdukları 8 paravan şirket üzerinden gıda malzemesi satın aldıkları 22 firmayı, hileli konkordato ilan ederek 328 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Mahir A. (46) ve Yakup K. (49) ile 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yakınlarına devredip kaçırmaya çalıştıkları 348 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Banka hesaplarındaki 1 yıllık para trafiğinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahir A.’nın sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda üzerine satış yapan şirketleri dolandırdığı ihbarıyla çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Mahir A. ile Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladığı 22 gıda firmasını 1 yılda 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Soruşturmada, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 paravan şirket kurduğu, mal varlıklarını da bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığını saptadı. Polis, yaklaşık 10 ay süren takibin ardından Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında olduğu 25 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

BANKA HESAPLARINDA 1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) araştırmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiğinin olduğu belirtildi. Elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici pozisyonunda olan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği, mal varlıklarını da yakınlarına devrettiği belirlendi.

KASADAKİ 8 KİLO ALTIN YAKALANDI

Polisin takibi sırasında şebeke üyelerinden Meryem V.’nin kentte bir banka şubesine gittiği, buradaki kasadan 1’er kiloluk 8 külçe altını teslim almaya çalıştığı saptandı.

Takipteki polis, altınları çantasına koyduktan sonra banka şubesinden çıkan Meryem V.’yi durdurdu. Çantasındaki altınları ele geçiren polis, Meryem V.’yi de gözaltına aldı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bu tespitlerle, Adana merkezli 10 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında ekiplerin aramalarında, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, farklı kişiler adına düzenlenmiş 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 ayrı şirkete ait kaşe, çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.