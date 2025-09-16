32’nci Tiyatro ödülleri sahiplerini buluyor

Düzgün KARABULUT

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin (TEB) bu yıl 32’nci kez vereceği ‘Tiyatro Ödülleri’ sahiplerini buluyor. Onur Ödülü, TEB Özel Ödülü, Genco Erkal Özel Ödülü, Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni, Yılın Oyun Metni, Yılın Oyuncuları ve Yılın Genç Ekibi kategorilerinde dağıtılan TEB Ödüllerinin jürisinde Erdoğan Mitrani, Hasibe Kalkan, Tijen Savaşkan, Handan Salta, Tuba Aksu Şener, Mehmet Konuk, Bahar Çuhadar, Gülin Dede Tekin, Zeynep Baykal, Öznur Oğraş Çolak ve Mahmut Şenol var.

30 Eylül’de Alan Kadıköy’deki törende TEB Onur Ödülü Zeynep Oral’a, Yılın Genç Ekibi Ödülü ACT Project’e, TEB Özel Ödülü Khôra / Echoes Sahne&Ma Platform’a, TEB Genco Erkal Özel Ödülü ise Cihangir Atölye Sahnesi’ne takdim edilecek. Törende Muhammet Uzuner, Şamil Yılmaz, İbrahim Barulay, Oğulcan Arman Uslu, Seda Türkmen ve Kutsal Yılmaz Sütçü de farklı kategorilerde kazandıkları ödülü alacak.