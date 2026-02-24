33. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı: Marcus Miller ve Robert Plant sahne alacak

33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Marcus Miller, Robert Plant, Arooj Aftab ve Joe Lovano gibi isimlerin sahne alacağı festivalde konserlerin yanı sıra söyleşi ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yılki programda öne çıkan isimler arasında Marcus Miller, Robert Plant, Thee Sacred Souls, Arooj Aftab, Mari Froes, Ayhan Sicimoğlu, Selen Beytekin, Joe Lovano, Antonio Faraò, Veronica Swift yer alıyor.

Festival iki hafta boyunca 30 yakın konseri, 10’dan fazla mekânda izleyiciye sunacak.

Konserler dışında birçok söyleşi ve çocuk atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik yapılacak.

FESTİVAL PROGRAMINDA ÖNE ÇIKANLAR

Bu yılki festivalin öne çıkan etkinliklerinden bazıları ise şöyle:

Festivalin açılış konserinde doğumunun 100. yılında Miles Davis anılacak.

Marcus Miller, kendisinin de ustası olan Davis’i anmak için sanatçının son yıllarında turnelerine eşlik eden ekibini bir araya getiriyor.



30 Haziran Salı, 21.30, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, 2018 yılında İstanbul Caz Festivali’nde yer almıştı.

Bu kez ses getiren yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile festivale konuk olmaya hazırlanıyor.



2 Temmuz Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu