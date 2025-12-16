33 saatlik mesaiden dönerken kaza geçirdi

HABER MERKEZİ

Sağlık emekçilerinin nöbet ertesi ya da uzun süreli fazla mesai sonrası çalıştırılmasının yol açtığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir cerrahi asistanının, 33 saat kesintisiz çalıştırıldıktan sonra evine dönerken direksiyon başında uyuyarak trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin bilgilerin kendilerine ulaştığını belirterek uzun çalışma saatlerinin sağlık çalışanlarının yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli cerrahi asistanı meslektaşımızın toplam 33 saat çalıştırıldıktan sonra, sürücüsü olduğu aracıyla eve giderken kaza geçirdiği bilgisini aldık. Rümeysa Berin Şen’in ölümü hâlâ hafızalarımızda. Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Nöbet ertesi izin haktır, uygulatılmaması suçtur."

"SORUMLULAR HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMALI"

TTB, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, nöbet sonrası izin hakkının uygulanması için gerekli denetimlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında yaptırım uygulanmasını istedi.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan 25 yaşındaki asistan doktor Rümeysa Berrin Şen, 24 Aralık 2021 yılında trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Kazadan önce Şen'in 36 saatlik nöbette olduğu ve evine dönüş için aracını kullandığı ortaya çıkmıştı. Ankara'da meydana gelen kazada Şen'in kullandığı araç yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarmış, Dr. Şen yaşamını yitirmişti. Şen, 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlamıştı.