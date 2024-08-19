33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gece kulübünde yakalandı

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan M.Y. gece kulübünde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eğlence merkezlerine yönelik uygulama yaptı.

Kimlik kontrolü sırasında sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren bir şüpheli polis merkezine götürüldü. Uygulamada sahte kimlik verdiği belirlenen şüphelinin kimliği parmak izi incelemesinin ardından tespit edildi.

Cinsel saldırı başta olmak üzere hakkında 39 suçtan 19 arama kaydı ve 32 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan M.Y. cezaevine gönderildi.