33 yıllık sınır sorunu sona erecek

Orta Asya ülkeleri Kırgızistan ile Tacikistan Sovyetler Birliği döneminden kalan 33 yıllık sınır sorununu 13 Mart’ta imzalanacak anlaşmayla sona erdirmeye hazırlanıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muratbek Azımbakiyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon’un Bişkek’e resmi ziyarette bulunacağını ve iki ülke arasında, devlet sınırına ilişkin anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Azımbakiyev, yaptığı açıklamada, Rahmon’un yarın Bişkek’e geleceğini; Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşeceğini ifade etti. Görüşmelerin sonunda, Caparov ve Rahmon’un Ortak Bildiri’yi kabul etmesinin beklendiğini aktaran Azımbakiyev, iki ülke arasında sınıra ilişkin anlaşmanın ve diğer belgelerin imzalanacağını kaydetti. Sınır belirleme heyetleri üç yıldır görüşmeler sürdürüyordu.