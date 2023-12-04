33 yolculu otobüse ateş açılmıştı: 1 şüpheli yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsüne tüfekle ateş ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü mevkisinde ateş açılmasıyla ilgili A.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.

A.A'nın, 19 Kasım'da aynı firmaya ait başka bir otobüste yüksek sesle konuşması nedeniyle çıkan tartışma sonrası otobüs sürücüsü ile kavga edip aracın lastiğini bıçakla patlattığı iddia edildi.

Yapılan aramalarda farklı bir adreste av tüfeği ele geçiren ekipler A.A'dan swap örneği aldı. A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Erbaa Otogarı'ndan 33 yolcu ile İstanbul'a giden yolcu otobüsüne, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açılmış, otobüsün arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edilmişti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulunmuş, yolcular firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a ulaştırılmıştı.