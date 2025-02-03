336 üründen 240’ının fiyatı arttı

Ekonomi Servisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı. Buna göre, önceki aya göre İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde yer alan 336 ana üründen 240’ının fiyatı arttı.

Ocakta fiyatı en fazla artış gösteren ürün, yüzde 66,67 artış oranıyla sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi oldu. Diş muayenesini yüzde 52,80 artışla kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar, yüzde 44,71 artışla yine sağlık harcamaları grubunda yer alan dolgu ve yüzde 44,09 artışla diş çekimi takip etti.