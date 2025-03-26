İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan operasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 337 yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum gönüllüsünden 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı.

Metinde, iktidarın 'hak ve özgürlükleri kısıtlayan', 'yurttaşların siyasî iradesini hiçe sayan' tavrına dikkat çekildi ve demokrasiden, hukuktan, adaletten yana bütün toplum kesimlerini demokrasi ittifakında birleşmeye çağrı yapıldı.

337 yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum gönüllüsünün çağrısı şöyle:

"Bizler; son adımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması olan vahim gidişattan büyük endişe duyan yurttaşlar; iktidarın anayasal hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, barışı yok eden uygulamalarının önüne set çekilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her türlü muhalefeti yok etmek, halkı sindirmek, toplumu susturmak için yargıyı kullanan; hak, hukuk, adalet tanımayan, yurttaşların siyasî iradesini hiçe sayan, anayasal haklarımızı gasp eden bu zihniyetin ülkemizi uçuruma sürüklediğini görüyoruz.

Bu gidişata karşı mücadele eden tüm demokrasi güçlerinin yanında olduğumuzu bildirirken, onlarla birlikte "Artık yeter, dur!" diyor; barıştan, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana bütün toplum kesimlerini demokrasi ittifakında birleşmeye çağırıyoruz."