34 Barodan "Kayyum" açıklaması: "Kayyum politikası artık bir istisna değil, bir yönetim pratiğine dönüşmüştür"

Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır barosunun da aralarında olduğu 34 baro, kayyum atamalarına karşı ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, halkın seçim iradesine yönelik müdahalelerin olağan bir uygulamaya dönüştüğü vurgulanarak, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmadığın altı çizildi.

34 baronun ortak açıklamasında şu ifadelere ver verildi:

"Seçimle göreve gelen belediye başkanlarının, yargı süreci tamamlanmadan ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevlerinden alınması, hukuk devletinin temel ilkelerine açıkça aykırıdır. 2016 yılından bu yana sistematik halde uygulanan politikalar, artık demokratik mekanizmaların işleyişini fiilen ortadan kaldıran bir araç haline gelmiştir. Halkın iradesi yok sayılmakta, seçilmiş yöneticilerin yerine atanmış bürokratlar getirilerek yerel yönetimler işlevsizleştirilmektedir. Bu anlayış, seçmen iradesine yönelik açık bir müdahale olarak tarihe geçmiştir.

"YÜRÜTMENİN YARGI YETKİSİNİ AŞARAK SEÇİLMİŞ KİŞİLERİ GÖREVDEN ALMASI, HUKUK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN VAHİM SONUÇLAR DOĞURMAKTADIR"

Aşağıda imzası bulunan barolar olarak açıkça ifade ediyoruz: Kayyım politikası artık bir istisna değil, bir yönetim pratiğine dönüşmüştür ve bu durum kabul edilemezdir. Anayasa’nın 38. maddesi 'suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmedikçe kimse suçlu sayılamaz' düzenlemesi karşısında, yürütmenin yargı yetkisini aşarak ve masumiyet karinesi ihlal edilerek seçilmiş kişileri görevden alması, hukuk güvenliği açısından vahim sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye’nin demokratikleşme süreci, halkın sandıkta verdiği iradenin korunmasıyla mümkündür. Kayyım uygulamalarına son verilmesi, yerel yönetimlerin bağımsız ve halkın denetiminde kalması için tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."