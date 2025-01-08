34 ilde tercih sayısı sıfır

Saray rejiminin rant odaklı sağlık politikaları, performansa dayalı ödeme, kamudaki kışkırtılmış sağlık politikaları, iş yükü, sağlıkta şiddetin artması gibi nedenler kamu hastanelerinin eskisi kadar tercih edilmemesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı 2024 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları bu durumu bir kez daha doğruladı. Atama kurasında açılan 2 bin 685 uzman hekim kadrosunun 318’i yani yalnızca yüzde 12’si doldu

Sonuçlarda bir diğer dikkat çeken nokta ise 81 ilde açılan kadroların 34 ilinin hiç tercih edilmemesi oldu. Bu illerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olduğu görüldü. Boş kalan kadroların da özellikle çocuk acil, çocuk cerrahisi, çocuk gastroentorolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları gibi branşlar olması da dikkat çekti.

30 BRANŞA YERLEŞTİRME YOK

Sağlık Bakanlığı 2024 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları geçen aylarda açıklandı. Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, atama sonuçlarını BirGün’e değerlendirdi. "Kamuda açılan kadrolar boş kalıyor, hekim açığı ve bölgeler arasında eşitsizlik artıyor’ diyen Yalçınkaya, şunları söyledi:

‘‘Atama kurasında 2 bin 685 uzman hekim kadrosu açılmış olup bu kadroların yüzde 12’si dolmuş. 81 ilde kadro açılmış olup 34 ile hiç yerleştirme olmamış. Örneğin; Şırnak’ta 36 kadro ilan edilmiş hiç başvuru olmamış. Yozgat’ta 24 kadro ilan edilmiş hiç başvuru olmamış. 76 branşta kadro açılmış olup 30 branşta ile hiç yerleştirme olmamıştır. Örneğin; yetişkin yoğun bakım branşında 26 kadro ilan edilmiş hiç başvuru olmamış, çocuk Yoğun Bakım branşında 15 kadro ilan edilmiş hiç başvuru olmamış.’’

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DEPREM BÖLGELERİ DE DOKTORSUZ KALDI

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçlarından dikkat çeken bazı veriler şöyle:

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İSTİFA ÇOK, TERCİH YOK

AKP hükümeti döneminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki sorunlar, ücret düşüklüğü, emekliliğe yansıyan düzenlemenin olmaması, fazla iş yükü, mobbing, şiddet gibi nedenlerle istifası ve yurtdışına göç hız kazandı. 1 Ocak - 16 Ekim 2024 tarihleri arasında kamudan bin 550 uzman hekim istifa etti. İstifa eden hekim sayısı da 2 bin 37. Yine 2024 yılında yurtdışına göç etmek için TTB’den iyi hal belgesi alan hekim sayısının da 2 bin 500’lerde olması hekimlerin kamudan kaçışını da bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkede toplam hekim sayısı 194 bin 688’lerde iken 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 228, ebe-hemşire sayısı ise 356. Bu rakam OECD ve AB ülkelerinin çok çok gerisinde kalması dikkat çekti.