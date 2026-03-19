34 milletvekilinden Akın Gürlek'e Mehmet Türkmen için tek soruluk önerge

Muhalefet partilerinden 34 milletvekili, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözlerine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergede, “Son 5 yılda Gaziantep’te iş kazası, iş cinayeti, meslek hastalığı, sendikal hakları engelleme nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve ceza alan patron sayısı kaçtır” sorusu yöneltildi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep’te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerinin direnişinde yaptığı konuşma nedeniyle 16 Mart günü tutuklandı.

Türkmen’in iş kazası ve cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler için patronlardan hesap sorulmadığına ilişkin sözlerinin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına gerekçe gösterilmesi üzerine, farklı siyasi partilerden 34 milletvekili, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e verdikleri tek soruluk yazılı soru önergesi ile “Son 5 yılda Gaziantep’te iş kazası, iş cinayeti, meslek hastalığı, sendikal hakları engelleme nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve ceza alan patron sayısı kaçtır” sorusunu yöneltti.

Önergeye imza atan milletvekilleri şöyle:

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, DEM Parti Şırnak Milletvekili Zeki İrmez, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar.

Ayrıca DEM Partili Dilan Kunt, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise Türkmen’in tutuklanmasına dönük Bakan Gürlek’e farklı önergelerle destek oldu.