34 penaltı ile tarihe geçen maçta gülen Ajax

UEFA Avrupa Ligi ön elemesi 3'üncü turunda Panathinaikos-Ajax maçı tarihe geçti.

Eşleşmede ilk maçı kendi deplasmanda 1-0 kazanan Ajax, kendi sahasında 89. dakikada Panathinaikos'un Galatasaray'dan transfer ettiği Tete'nin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

Uzatmaların da aynı şekilde tamamlanmasının ardından seri penaltı atışlarına geçildi.

Ajax ilk penaltıyı gole çevirirken Panathinaikos kaçırdı, ancak Ajax'ın 5. penaltıyı kaçırmasıyla tarihe geçen seri başladı.

İki takım, peş peşe 7 ve 8'inci penaltılarını da kaçırdı ve toplam 34 penaltı kullanılana kadar mücadele devam etti.

Ajax 17 penaltıda 13 gol, Panathinaikos ise 17 penaltıda 12 gol buldu.

Ajax'ın 17. penaltıyı atmasının ardından Panathinaikos kendi 17. penaltısını kaçırdı ve Ajax, Yunan rakibini eleyerek play-off turuna yükseldi.