34 yıllık havayolu şirketi tüm operasyonlarını sonlandırdı

ABD’li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyetinin ardından tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Şirketin iflası sonrası New York’taki LaGuardia Havalimanı’nda bulunan terminali boş kalırken, binlerce çalışan işsiz kaldı ve çok sayıda yolcu mağdur oldu.

Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı almıştı. Spirit Airlines'tan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetlerimizi, derhal geçerli olmak üzere, düzenli bir şekilde sonlandırma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu kararı büyük bir üzüntüyle alıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, faaliyetlerin sonlandırılması sürecinde tedarikçilerle işbirliği yapılacağı belirtilerek, mevcut tüm alacak taleplerinin, iflas süreci kapsamında ele alınacağı aktarılmıştı.

ARTAN YAKIT MALİYETLERİ "SON DARBEYİ" VURDU

ABD basınında yer alan haberlerde şirketin iflasının ülkede onlarca yıl sonra ilk kez büyük bir hava yolu şirketinin piyasadan silinmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Bazı büyük ABD hava yolu şirketlerinin Spirit yolcularına destek olacaklarını açıkladığına işaret edilen haberlerde, bunlar arasında United Airlines, American Airlines ve Frontier Airlines gibi şirketlerin yer aldığı aktarıldı.

Haberlerde, Spirit'in piyasadan çekilmesinin İran'daki savaş nedeniyle halihazırda artan maliyetler ortamında uçak biletlerinde fiyat artışına yol açabileceği ifade edildi.

Spirit Airlines'ın savaştan birkaç gün önce iflastan çıkış anlaşması yaptığını açıkladığı anımsatılan haberlerde, yakıt fiyatlarındaki sıçramanın şirkete "son darbe" olduğu belirtildi.