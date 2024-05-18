348 bin üniversite mezunu ev genci

Halka daha fazla yoksulluk ve daha yüksek işsizlik vaat eden kemer sıkma politikaları etkisini gösteriyor. TÜİK verilerine göre sayıları 2,6 milyonu bulan eğitimli istihdam dışı gençlerin yüzde 13’ü yükseköğretim mezunu.

Ekonomi Servisi

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü verilerini yayımladı. Veriler, halka daha fazla yoksulluk ve daha yüksek işsizlik vaat eden kemer sıkma politikaları etkisini gösterdiğini ortaya koydu. Resmi işsiz sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Krizin en ağır yükünü ise gençler sırtladı. Geleceğe ilişkin umutlarını yitiren gençler ne eğitime devam ediyor ne de çalışabiliyor. Verilere göre 15-24 yaş grubundakilerin yüzde 22’si bir başka deyişle her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamda. Üstelik 2 milyon 586 bin kişiyi bulan bu gençlerin yüzde 13’ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yani 348 bin üniversite mezunu genç zorunlu ‘ev genci’ durumunda.

100 ÜMİTSİZDEN 22’Sİ GENÇ

Öte yandan iş bulma ümidini kaybedip iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 2 milyon 73 bin kişi olarak hesaplandı. ‘Ümitsiz’ler içinde yer alan 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı ise 466 bine ulaştı. Her 100 “ümitsiz”den 22’si bu yaş grubundan. 2021’in aynı döneminde ümitsiz işsizlerin oranı yüzde 5 iken bu yıl bu oran yüzde 7’ye çıktı.

ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Artan geçim sıkıntısı nedeniyle daha çok çalışmak isteyenlerin sayısındaki artış da dikkat çeken boyutlara ulaştı. İmkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 883 bin kişiye ulaştı. Haftalık 45 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdamda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı. Eksik istihdamdaki bu artış, yüksek enflasyon ile geçim zorluğu yaşayanların çalışma süresini artırarak daha fazla ücret elde etmek istemeleri olarak yorumlanıyor.

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İŞ BULMA ÜMİDİNİ YİTİRENLER

DİSK-AR’ın açıklamasında, genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranının 2024 ilk çeyrekte yüzde 34,9 olarak gerçekleştiği belirtilirken Türkiye'nin eğitim ve istihdam dışı gençlerde Avrupa birincisi olduğu kaydedildi.

ZAMANA BAĞLI EKSİK İSTİHDAM (BİN KİŞİ)*

2021: 2016

2022: 1410

2023: 1923

2024: 2883

*İlgili yılların ilk çeyrekleri