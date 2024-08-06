35. Ankara Film Festivali için başvurular başladı

35. Ankara Film Festivali için Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film yarışmalarının başvuruları başladı. Online başvurular 20 Eylül’de sona erecek.

35. Ankara Film Festivali için Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film yarışmalarının başvuruları bugün itibarıyla başladı.

Ankara Film Festivali, bu yıl Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film kategorilerindeki yarışmalarıyla sinemaya katkıda bulunacak. İlk veya ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin, senaryo aşamasındaki uzun kurmaca yapımlarıyla başvurabileceği Proje Geliştirme Desteği ile de Türkiye sinemasının gelişimine katkı sağlayan yapımlar teşvik edilecek.

Yarışmalar için başvurmak isteyen sinemacılar, yarışma ve gösterim koşullarının yer aldığı yönetmeliklere festivalin web sitesindeki https://filmfestankara.org.tr/yonetmelikler bağlantısından ulaşabilecek. Yarışma başvuruları, 20 Eylül’e kadar festivalin https://filmfestankara.org.tr/basvurular bağlantısı üzerinden online gerçekleştirilecek.

FESTİVAL 7-15 KASIM’DA

35. Ankara Film Festivali, 7-15 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Film Festivali, bu yıl da gösterim seçkisinde dünya sinemasından ödüllü ve dijital platformlarda gösterim olanağı bulamayan filmleri, Ankaralı sinemaseverlere sunacak.

Festivalin 7 Kasım’da yapılacak açılış töreninde bu yıl da Aziz Nesin Emek Ödülü, Sanat Çınarı Ödülü, Kitle İletişim Ödülü ve Vakıf Özel Ödülü kategorilerinde onur ödülleri verilecek.

Festivalin kapanış töreninde ise Ulusal Uzun Film kategorisinde en iyi film, jüri özel ödülü, Mahmut Tali Öngören en iyi ilk film ödülü, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, Onat Kutlar en iyi senaryo ödülü, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi özgün müzik, en iyi kurgu ve SİYAD en iyi film ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca Ulusal belgesel film ve Ulusal kısa film yarışmasını kazanan kısa ve belgesel filmler de açıklanacak.