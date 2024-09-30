35. Ankara Film Festivali onur ödüllerinin sahipleri belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 35. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri açıklandı! Onur Ödülleri, festivalin 7 Kasım’da yapılacak açılış töreninde sahiplerini bulacak.

35. Ankara Film Festivali’nin onur ödüllerinin bu yıl, Müjdat Gezen, Şefika Kutluer ve Kurtuluş Özyazıcı’ya verileceği açıklandı.

35. Ankara Film Festivali’nde bu yıl üçüncü kez verilecek olan “Vakıf Özel Ödülü” ise reklam, film ve animasyon projelerinde yönetmen, yapımcı ve kurgucu olarak yer alan Selda Taşkın ile çeşitli tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde yer alan başarılı oyuncu Berkay Ateş’in olacak.

AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ MÜJDAT GEZEN!

Film Festivali’ni düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu’nun, Aziz Nesin Emek Ödülünün sanatçı Müjdat Gezen’e verilmesini kararlaştırdığı açıklandı. Vakıf’tan yapılan açıklamada, Gezen’in, “mizahın, dramın ve toplumsal eleştirinin ustaca harmanlandığı karakterleriyle uzun yıllar boyunca izleyicinin beğenisini kazanan şahane bir oyuncu” olmasının yanı sıra “sanatı yaşam tarzı haline getirmesi, sahneye ve ekrana adanmış bir ömürle Türkiye’nin kültürel hafızasında derin izler bırakması” nedeniyle bu ödüle değer bulunduğu vurgulandı.

SANAT ÇINARI ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ ŞEFİKA KUTLUER

Sanat Çınarı Ödülünün müzik evreninde “Sihirli Flüt” olarak tanınan “Devlet Flüt Solisti” Şefika Kutluer’e verilmesinin gerekçesi ise “Flüt ile çok yönlü bir anlatım dili geliştirmesi, sadece müzikle sınırlı kalmayıp, sanata yönelik bakış açısıyla da bir ilham kaynağı haline gelmesi, kendi adına düzenlediği müzik festivalini uluslararası bir sanat etkinliği haline getirmesi ve müziğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinmesi” olarak dile getirildi.

KİTLE İLETİŞİM ÖDÜLÜ KURTULUŞ ÖZYAZICI’YA VERİLECEK

Kitle İletişim Ödülünün prodüktör Kurtuluş Özyazıcı’ya verilmesinin gerekçesi de “deneyimlerini yapımcı olarak Ankara Radyosu’nda hazırladığı belgesel, eğitim-kültür, müzik programlarına yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitimler verdiği radyo yayıncılarına aktarması, editörlük ve program seçiciliği yaparak Ankara Film Festivali’ne katkılarda bulunması, sinema yazılarıyla sinema sanatına kalıcı bilgiler üretmesi” olarak ifade edildi.

VAKIF ÖZEL ÖDÜLÜ: SELDA TAŞKIN VE BERKAY ATEŞ

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın iki yıl önce başlattığı, “alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere Vakıf Özel Ödülü verilmesi” uygulaması da devam ediyor.

Bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden ilki, üniversite eğitimi boyunca Nisi Masa (Avrupa Genç Sinemacılar Ağı) gibi kültür sanat kurumlarında görsel üretim ve organizasyon işlerinde çalışan, 2009’da Punctum Creative Productions şirketini kurarak; reklam, film ve animasyon projelerinde yönetmen, yapımcı ve kurgucu olarak çalışmaya başlayan,70.⁠ ⁠Berlin Film Festivali kapsamında Berlinale Talents’e seçilen ve birçok ödüle layık görülen Selda Taşkın’a verilecek.

Bu sene Vakıf Özel Ödüllerinden ikincisi ise, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan, Görülmüştür filminde Zakir karakteriyle 30. Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen, çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Karanlık Gece filminde İshak karakterine can veren oyuncu, Berkay Ateş’e verilecek.

35. Ankara Film Festivali’nin, farklı alanlarda verilecek Onur Ödülleri, 7 Kasım’da düzenlenecek açılış töreniyle sahiplerini bulacak.