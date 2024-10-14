35 baro sandık başına gitti

Haber Merkezi

Ankara, Adana, Diyarbakır ve Konya Barolarının da arasında bulunduğu 35 baro, dün başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Ankara Barosu için 8 avukat başkanlığa aday oldu. Ankara’da bulunan yaklaşık 24 bin avukat, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda toplandı.

Seçimlerde mevcut Baro Başkanı olan Mustafa Köroğlu Demokratik Sol Avukatlar Grubu’ndan yeniden aday oldu. 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına Bülent Yücetürk, Avukat Hakları Grubu adına Ebru Dönmez, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına Doğukan Tonguç Cankurt, Değişim Grubu adına Mehmet Zeki Kaplan, Mücadeleci Avukatlar Grubu adına Özgür Piroğlu ve avukat İbrahim Akın adaylığını ilan eden avukatlar oldu.

Seçimi mevcut başkan Köroğlu kazandı. 63 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu seçimleri ise 19-20 Ekim günlerinde yapılacak. Mevcut başkanı Filiz Saraç aday oldu. Avukatın Yükselişi Grubu adına Hasan Kılıç, Değişim İçin Avukatlar Grubu adına İbrahim Kaboğlu adaylığını açıklamıştı.