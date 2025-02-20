35 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

İstanbul, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların 20 Şubat'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da 20 ve 21 Şubat'ta tüm okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Çanakkale

Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yalova

Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik

Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi. Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında okula köylerden gelen tüm öğrenciler için eğitim-öğretime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Bursa

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Eskişehir

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Malatya

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sinop

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Artvin

Şavşat Kaymakamlığı, ilçede devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risklere karşı bir gün eğitime ara verildiğini bildirdi.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı da açıklandı.

Çorum

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Samsun

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Ordu

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Yozgat

Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 belde ve 1 köyde tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyündeki tüm okullarda, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.