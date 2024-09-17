35 kişi öldü ama dertleri hâlâ para!

Deprem felaketin, Maraş’taki Ezgi Apartmanı’nda 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 876’şar yıla kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı mahkemeye verdiği dilekçede skandal ifadeler kullandı.

Aynı zamanda firari sanıklardan Sami Kervancıoğlu’nun damadı da olan avukat Mesut Çakar, Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davasının görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe verdi. Son seçimlerde MHP’den milletvekili adayı da gösterilen Çakar dilekçesinde, yargıyı, gazetecileri, yurttaşları ve depremzedeleri suçladı.

Firari müvekkilleri hakkında haksız yere yakalama kararı olduğunu öne süre Çakar, yine yakalama kararının kaldırılmasını talep ettiği dilekçesinde şunları sıraladı:

SAVCIYI SUÇLADI

• “Savcı, sosyal medya etkisinde kalarak, sosyal medyadaki bilinçsiz, asılsız ve iftiraya yönelik paylaşımlardan etkilenerek, ben davayı açayım benden çıksın, kimse bana bir şey yazıp çizmesin mantığıyla, hem de olası kast olması imkânsız bir olayı, olası kast olarak değerlendirmiş ve davayı açmıştır.

• Bu ülkede sosyal medya korkusu ile kimse işini dürüstçe, doğru şekilde yapamayacak mı? Sayın savcı dahi dosyanın eksik ve hatalı olduğunu bilmesine rağmen, sosyal medya korkusu nedeniyle, olası kast ile dava açmıştır.

‘EKONOMİYE KATKI YAPIYORLAR’

• Müvekkillerim bu ülke ekonomisine katkıda bulunan, ihracat yapan, yaklaşık 2 bin eleman çalıştıran, dolaylı yönden 10 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu insanlara karşı yaklaşık 1,5 yıldır acımasızca linç kampanyası yapılmaktadır

• Şimdi 1,5 yıldır müvekkillere karşı başlatılan manevi linç kampanyasını yapanlar, ticari olarak zarara uğratanlar, bunun hesabını ve vebalini nasıl vereceklerdir? Müvekkillerin çocukları okula gittiklerinde arkadaşları tarafından senin baban katil dedirtenlerin hesabını kim verecek?

‘HESAPLAŞACAĞIZ’ DEDİ

• Bazıları ise gönüllü avukatlık yaptıklarını belirtmektedirler fakat tezat olan konu şu; Maraş ve diğer 11 ilimiz de binlerce deprem dosyası bulunmaktadır neden onlarda da gösterdikleri bu hassas davranışları yani gönüllü avukatlıkları yapmamaktadırlar? Yapmazlar çünkü orda şov yapacak veya medyaya düşen bir dosya yoktur.

• Müvekkillerime haksız şekilde linç kampanyası başlatanlar ile alakalı hem hukuki hem ahiri yönde hesaplaşacağız.”

Öte yandan Pekel ve Kervancıoğlu’nun bir diğer avukatı da olan Ersan Şen de mahkeme firari müvekkillerinin suçsuz olduğu iddiasıyla bir dilekçe daha verdi.

NE OLMUŞTU?

10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık bir yıldır firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu hazırlattı. Hazırlanan yeni raporda, ilk raporun tam tersi olarak Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunmadı.