35 kişi ölmüştü: Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin açılan davada firari durumda olan Ertan Danacı'nın yakalandığını duyurdu.

Açıklamada Danacı'nın dün Muğla'da yakalandığı aktarıldı.

876 YILLA YARGILANIYOR

Açıklamada şunlar denildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanında 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanının altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Ertan Danacı’nın 700 Yıl 4 aydan 876 Yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Danacı davanın 23 Haziran 2025’teki duruşmasında tahliye edilmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Danacı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve her Çarşamba günü karakolda imza atma şartı getirmişti.

7 Temmuz’da ise Danacı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı.