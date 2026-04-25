35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davası: 876 yıl hapsi istenen sanığa tahliye

6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı’na ilişkin 3’ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan 85 sayfalık bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

BİLİRKİŞİ: TÜM TARAFLAR ASLİ KUSURLU

Yeni bilirkişi raporunda; binanın müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü, zemin kattaki pastane işletmecileri ve belediye görevlilerinin tamamının "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi. Raporda, yapısal eksikliklerin ve binaya yapılan müdahalelerin yıkımda ortak etkisi olduğu vurgulandı.

876 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Duruşmada savunması alınan ve hakkında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ertan Danacı, suçlamaları reddetti. Estetik ve dekorasyon işleri yaptığını savunan Danacı, bilirkişi raporlarında kusurlu olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. Diğer tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu da suçsuz olduklarını savunarak tahliye taleplerini yineledi.

ERTAN DANACI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Kayıp yakınları ve sanık avukatları arasındaki tartışmalar nedeniyle bir süre ara verilen duruşmanın sonunda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklardan Ertan Danacı’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken; Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ek rapor alınması için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.