35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor: Atilla Kanbur TRT’ye çıkarıldı

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı.

Açılan davada, A Blok'un altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı bunun da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi olan, 22,5 yıla kadar hapsi istenen ve aynı zamanda MADO’nun da ortağı olan Atilla Kanbur, Alişan’ın TRT’deki “Alişan İle Hayata Gülümse” isimli programına katıldı.

Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 22,5 yıla kadar hapsi istenen MADO’nun ortağı Atilla Kanbur, TRT’deki “Alişan İle Hayata Gülümse” isimli programa çıkarıldıhttps://t.co/HJ9jdBvxk8 pic.twitter.com/X3LL7nl6uw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 13, 2025

Sanıkların ilk bilirkişi raporuna itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Yeni raporda da ilk rapordakine benzer ifadeler yer aldı ve Atilla Kanbur’un da yıkımdan sorumlu olduğu vurgulandı. Ancak Kanbur buna rağmen tutuklu yargılanmıyor.

AKP’Yİ DESTEKLEDİLER

Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Atilla Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti.